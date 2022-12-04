歐洲人慳電過冬　古老取暖方式再興起

撰文：成依華
出版：更新：

歐洲能源危機持續，民眾也各施方法為如何慳電過冬作準備，或如何應對一旦出現的停電問題。在北歐瑞典，燒柴的高級火爐重獲青睞，成為熱賣品。德國則有不少民眾購買蠟燭作儲備。

彭博社11月30日報道，瑞典商家Gabriel Kakelugnar AB的產品變得熱賣，截至11月，顧客若要購買其高級火爐，便要加入到輪候6個月的候補名單。這款火爐足以讓房間保暖24小時。

美媒之前也曾在10月27日報道，隨着歐洲陷入能源危機，木柴變得搶手，且價格上升，此現象不單在較貧窮的摩爾多瓦（Moldova），也在歐洲富有地區。德國森林管理員還發現愈來愈多的人在森林裏收集木頭，往往不知道這是違法行為。

《衛報》則報道德國不少民眾購買蠟燭，以備不時之需，有當地商家指「我們不太清楚今年會發生什麼...... 但情況似乎是，人們在不確定的冬天到來前正在囤積蠟燭。」

瑞士起草應急方案

瑞士政府則起草應急方案，內容包括建築物暖氣溫度不超過20攝氏度、縮短商店營業時間及限制串流媒體服務，也可能限制民眾在非必要時使用電動車。

若在最壞情況下，瑞士政府更會考慮禁止體育比賽、音樂會和戲劇表演。

圖為2022年12月1日，美國總統拜登（左）和法國總統馬克龍（右）在白宮南草坪，出席歡迎馬克龍訪美的儀式。（Reuters）

法國：不需恐慌

法國輸電網公司（RTE）12月1日表示，法國今個冬季或會經歷數天停電，政府正開始向地方通報如何處理。

據法媒3日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受電視台訪問時嘗試穩民心，他稱不需恐慌，政府為極端情況作準備是合理的事情，他又形容極端情況是每天斷電數個小時。

烏克蘭｜能源價格急飆更傷人　歐洲今冬恐將「死得人多」普京：限制俄羅斯石油價格將對全球能源市場造成嚴重影響歐盟能源部長會議未就天然氣價格上限達成共識　延至下月討論
瑞典
瑞士
法國
馬克龍Emmanuel Macron
能源政策