歐洲人慳電過冬　古老取暖方式再興起

歐洲能源危機持續，民眾也各施方法為如何慳電過冬作準備，或如何應對一旦出現的停電問題。在北歐瑞典，燒柴的高級火爐重獲青睞，成為熱賣品。德國則有不少民眾購買蠟燭作儲備。



彭博社11月30日報道，瑞典商家Gabriel Kakelugnar AB的產品變得熱賣，截至11月，顧客若要購買其高級火爐，便要加入到輪候6個月的候補名單。這款火爐足以讓房間保暖24小時。

美媒之前也曾在10月27日報道，隨着歐洲陷入能源危機，木柴變得搶手，且價格上升，此現象不單在較貧窮的摩爾多瓦（Moldova），也在歐洲富有地區。德國森林管理員還發現愈來愈多的人在森林裏收集木頭，往往不知道這是違法行為。

《衛報》則報道德國不少民眾購買蠟燭，以備不時之需，有當地商家指「我們不太清楚今年會發生什麼...... 但情況似乎是，人們在不確定的冬天到來前正在囤積蠟燭。」

瑞士起草應急方案

瑞士政府則起草應急方案，內容包括建築物暖氣溫度不超過20攝氏度、縮短商店營業時間及限制串流媒體服務，也可能限制民眾在非必要時使用電動車。

若在最壞情況下，瑞士政府更會考慮禁止體育比賽、音樂會和戲劇表演。

圖為2022年12月1日，美國總統拜登（左）和法國總統馬克龍（右）在白宮南草坪，出席歡迎馬克龍訪美的儀式。（Reuters）

法國：不需恐慌

法國輸電網公司（RTE）12月1日表示，法國今個冬季或會經歷數天停電，政府正開始向地方通報如何處理。

據法媒3日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）接受電視台訪問時嘗試穩民心，他稱不需恐慌，政府為極端情況作準備是合理的事情，他又形容極端情況是每天斷電數個小時。