能源價格「核彈」威力驚人　歐洲今冬凍死的將較俄烏戰死的更多

俄烏戰爭俄軍停滯不前，甚至一度出現劣勢接連被擊退，但總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）未有把戰事升級。這其中一個理由可能是普京正在等待他的最強武器——能源「核彈」見效。

以能源作為武器，讓全球價格飆升較槍砲殺傷力更大，《經濟學人》分析指隨着冬天來臨，因能源價格上漲造成的死亡數字，可能較俄烏戰爭造成的直接死亡還要多。



自俄烏戰爭開始後，俄羅斯逐步減少供氣以切斷對歐洲供應天然氣的水龍頭。歐洲苦於應對提高儲存量，努力讓歐洲在今年的冬天不至斷氣。但儲備充足不代表能源價格正常，歐洲居民實際平均天然氣和電力成本，分别較往年的數字高出144%和78%。

人們經歷的環境溫度愈低，死亡的人數就會增加多，歐洲每年冬天出現的死亡人數必然比夏天高。

圖為3月30日，德國柏林一間天然氣發電廠。（AP）

《經濟學人》特別對比並分析統計數字，發現適逢冬天，在12至2月期間每周的死亡數字，都會較6至8月增加21%。

這除了是因直接凍死，寒冷天氣有助流感等病毒存活和散播也是其中一個理由。同時體溫下降，關閉室內較少活動也會增加心血管疾病風險。這對老齡人尤其顯著，在整個歐洲80歲以上的老人，在最冷的月份死亡數字較最溫暖的月份高出28%。

能源價格推高死亡數字

能源價格在2022年將成為另一個重要因素。《經濟學人》分析了2019年疫情以前能源價格對冬天死亡數字的影響，發現若電力價格上漲10%，死亡人數將會增加0.6%。

高能源電價會阻礙人們使用取暖設備，加劇寒冷天氣對人體影響。過去能源價格對整體冬天死亡數字影響並不顯著，是因為能源價格過去相對穩定。但自俄烏戰爭開打以來，經通貨膨漲調整的電力成本，2022年的電力價格較2000年至2019年最大價差還要高出60%。而這數字在歐洲各國也不同，以意大利為例，2022年的電力成本較2019年大增200%，帶來顯著影響。

儘管實際的死亡數字還要看冬天的寒冷程度決定，而各國對家庭的能源補貼也能協助降低家庭實際支出，但《經濟學人》指出，若他們用作計算的模型依然適用，俄羅斯這能源「核彈」將被證明非常有效：若歐洲今年冬天和過往溫度相同，那將會有14.7萬人死亡，較平均水平增加4.8%。

圖為3月29日，西班牙全歐洲最大的Enagas液化天然氣工廠。（AP）

如果今年冬天是過去20年中最溫暖的，那仍會造成7.9萬人死亡，較平均增加2.7%。但若今年冬天特別寒冷，那死亡數字將大增至18萬人，較平均增加6.0%。

這數字將遠高於俄烏戰爭中死亡的數字，俄烏戰爭被認為造成了2至3萬人的死亡，儘管死亡的年齡層將不一樣：在冬天死亡的人大都以老齡體弱的人居多，而戰爭則是年輕人。且對各國的衝擊也不同：意大利將會非常嚴重、愛沙尼亞和芬蘭也會較差，英法兩國因實施了電價上限所以會稍好一點。

不論如何烏克蘭會是最糟糕的，因為俄羅斯集中擊毀烏克蘭的供電基礎設施，今年冬天寒冷將奪走最多生命的國家將會是烏克蘭。