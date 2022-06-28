美國德州貨車發現至少46遺體　歷來最嚴重非法移民死亡事件

美媒6月27日報道，國土安全部在德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內，發現至少46具遺體，至少16人被送往醫院，當局懷疑他們是非法移民。



德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內，發現至少46具遺體。（Getty）

貨車位置接近35號州際公路，這是美墨邊境的主要交通和商業過境路線。警方表示，貨車是在下午6時左右被人發現。

消防隊長指出，被送往醫院的16人中，有12人是成人，4人是兒童。他說，他們身體發熱，而且脫水，貨車裏也沒有水。警察局長稱已經拘捕3人，但尚未清楚他們是否絕對與人口販運有關。

據報道，當地正受熱浪浸襲，溫度高達攝氐近40度。

德州聖安東尼奧（San Antonio）一架大型貨車內，發現至少46具遺體，警方正圍封現場。（AP）

More than 46 people believed to be #migrants were found dead inside and around an abandoned tractor-trailer in #SanAntonio, where temperatures reached 103 degrees Fahrenheit on Monday and a heat wave recently broke records. #Texas #Biden #tractortrailer pic.twitter.com/PVaL3vqepl — Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) June 28, 2022

德州州長阿博特（Greg Abbott）將事件歸咎於總統拜登（Joe Biden），後者因在應對南部邊境安全方面做得不夠而備受批評。

阿博特在Twitter寫道：「在德州，至少有42人於載有移民的貨車內被發現死亡。這些死亡（責任）應歸咎於拜登，這是他致命的開放邊境政策的結果。」

邊境官員指，近年使用貨櫃車偷運人口的事件數量有所增加。逃離貧困及暴力的中美洲移民經常通過危險的路線穿過墨西哥到達美國。走私者有時會在極其危險的條件下將移民塞進大型車輛，讓他們非法入境美國。其中，在去年12月墨西哥恰帕斯州，一輛疑前往美國、滿載移民的車輛翻側，造成 55 人死亡、105 人受傷。