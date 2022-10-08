移民湧入美國紐約不勝負荷　市政府宣布進入緊急狀態

美國紐約市長埃里克・亞當斯（Eric Adams）7日宣佈，由於過去幾個月從南部邊境地區轉運來的尋求庇護的移民數量超出當地應對能力，紐約市從即日起進入為期30天的緊急狀態。



新華社紐約10月7日稱根據當天發布的行政令，紐約市政府所有相關部門將協同努力，建設和運營應對移民危機的人道主義應急反應和救援中心。

亞當斯呼籲聯邦和紐約州政府提供資金援助，允許尋求庇護的移民工作，疏解邊境地區移民的流動，並進行久拖未決的移民改革。

4月以來，超過1.7萬名主要來自南美的尋求庇護者從美國南部邊境地區被轉運到紐約市，紐約市的庇護中心接近滿負荷運作，還使用了42家酒店作為應急庇護所。按照目前趨勢，到明年，紐約市庇護系統接納的人數將從目前的超6.1萬人增加到10萬人以上。為應對這一危機，紐約市在本財年（從今年10月1日開始）將至少支出10億美元。

出於選舉和地方利益等方面的考慮，美國民主、共和兩黨圍繞移民問題的分歧由來已久。共和黨人指責民主黨控制的本屆聯邦政府放任非法入境的移民通過南方邊境涌入美國，轉而通過向民主黨主導的地區轉運移民以圖推動危機的解決並在即將舉行的中期選舉中得分。

今年以來，南部的德州、亞利桑那州和佛羅里達州通過巴士或飛機等向華盛頓特區、紐約市和芝加哥市等地轉運了大量非法入境的移民。