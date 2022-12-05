稱特朗普是不合法美國總統　眾院新民主黨領袖為此辯護

新當選美國眾議院民主黨領袖的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）為他稱前總統特朗普（Donald Trump）為「不合法」總統辯護，共和黨人則反擊傑弗里斯當時也投票認證了特朗普當選總統的結果。



彭博社報道，為紐約州眾議員的傑弗里斯在美國廣播公司（ABC）星期天（12月4日）播出的訪談中說：「我會毫不猶豫地批評前總統（特朗普），我相信全球各地有很多人與我持相同看法。」

此前一天，特朗普在他創立的社交媒體平台上呼籲「終止」美國憲法，並重複了他贏得2020年美國總統選舉的謊言。特朗普還說，他在2020年的敗選結果應該被推翻，「相關規章制度和條款，甚至憲法中的那些」，都應該被終止。

傑弗里斯稱那是一個「奇怪的言論」，並指共和黨人「不得不解決」特朗普給他們帶來的問題。

傑弗里斯說：「呼籲中止憲法，是非同小可的一步，但我們已經習慣了這位前總統異乎尋常的言論。」

傑弗里斯從眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）手中接過眾議院民主黨領袖的棒子後，共和黨人批評傑弗里斯在推特上質疑特朗普為「冒牌總統」，理由是俄羅斯干預美國2016年總統選舉，特朗普「非法」當選美國總統。

共和黨籍的參議院少數黨領袖麥康奈爾指傑弗里斯是一名「否認選舉結果者」，這個名稱原本是用來形容特朗普和拒絕接受他在2020年敗選的盟友。

特朗普正在尋求競選2024年總統選舉共和黨黨內初選提名。

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