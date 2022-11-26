Kanye West有意再選總統　特朗普當面臭罵

美國知名饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye）11月25日表示有意角逐2024總統大選，又稱已邀請前總統特朗普（Donald Trump）擔任他的副手，不過已宣布競選總統的特朗普當然不會領情，更直斥他不可能當選。



Kanye West在11月25日在Twitter發表影片，指自己有意在2024年參選美國總統，並已在拜訪海湖莊園期間邀請特朗普擔任副總統，令特朗普措手不及，非常生氣。他指特朗普聞訊即場尖聲斥責，指他一定會敗選。Kanye West不以為然，又指美國歷史上不曾有過預知敗選這回事。

Kanye West在影片中談及，特朗普的基督徒支持者都清楚特朗普為保守派分子，因此要求他制定的政策都謹守聖經教義。

在總統選舉以外，Kanye West亦提到特朗普在會面期間侮辱他的前妻Kimberly Kardashian，但由於影片已將相關截軌以及Kanye West嘴部作模糊處理，難以推測他口中特朗普實際的辱罵他的內容。

他23日曾在Twitter發起投票，詢問網友他應否邀請特朗普充當他的選舉副手，獲逾58%投票贊成。

First time at Mar-a-Lago



Rain and traffic



Can’t believe I kept President Trump waiting



And I had on jeans Yikes



What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024? — ye (@kanyewest) November 23, 2022

Kanye West言行出位，屢受爭議。他曾是特朗普支持者，後來在2020年以俄克拉何馬州（Oklahoma）候選人身份出戰總統大選，獲約70,000張選票，在當屆大選中排行第7。他承認敗選後，曾稱2024年會捲土重來。