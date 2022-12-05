朝鮮就韓美軍演警告　向韓國東西海域發射約130枚炮彈

韓媒12月5日稱，韓國軍方表示，朝鮮5日下午在其東西海岸的軍事緩衝區發射至少130發炮彈，違反2018年簽署的919軍事協議。



韓軍方稱，他們在當地時間5日下午2時59分起偵測到炮火，估計至少130發，涉多管火箭炮。

韓方稱偵測炮火來自江原道金剛郡以及黃海南道的Jangsan Cape，炮彈落在北方界線（Northern Limit Line，NLL），即兩地實際海上邊界，這一點已在919軍事協議訂明。

韓軍方稱，朝鮮向東部和西部海上緩衝區開火明顯違反2018年9月19日達成的軍事協議，強烈敦促朝鮮立即停止這種行為。韓國曾多次向朝方發出警告。

韓軍方補充稱其正在與美國合作追蹤和監視朝鮮的相關動向，並正在加強戰備態勢以備不時之需。

路透社5日引述朝鮮朝鮮人民軍總參謀部發言人稱，朝鮮發炮是因為偵測到其在與韓接壤邊界有數十飛行物發射。

這位不願透露姓名的發言人說：「敵人應立即停止導致前線附近地區緊張局勢升級的軍事行動。他警告稱，朝鮮將以壓倒性的軍事行動堅決應對任何挑釁。

發言人稱：「我們嚴厲警告敵人不要在前線挑起不必要的、升級緊張局勢的行動。」

朝鮮是次射擊，發生在韓國江原道西北部的鐵原郡政府在網站公布邊防部隊及美軍會在當地進行實彈演習。部隊將使用包括多管火箭炮及其他資產。演習在12月5及6日進行。此外，美國、日本及韓國在12月1至2日期間，就朝鮮11月18日試射洲際彈道導彈擴大制裁，制裁範圍涵蓋平壤政府部門、企業、被指與朝鮮政府有關的黑客組織以及個人。