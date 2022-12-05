摩爾多瓦稱有導彈墜落在該國與烏克蘭邊境

俄衛網12月5日引述摩爾多瓦（Moldova）內務部稱，摩爾多瓦邊防警察在該國北部發現一枚墜落的導彈，其歸屬不詳。



俄衛網引述摩爾多瓦內務部新聞處稱，「導彈是邊境巡邏隊在布里切尼（Briceni，該國北部城市）附近的花園中發現的。根據內政部的行動計劃，邊防部門封鎖了發現導彈的地區，工兵已被叫到現場。」

路透社5日引述摩爾多瓦國家資訊門戶網站Prima Sursa稱，摩爾多瓦警方5日說，已在該國北部鄰近烏克蘭邊境發現導彈碎片。

路透社稱摩爾多瓦當局未有公開回應事件。

在俄烏戰爭持續之際，導彈落入俄烏以外國境已非首次。

據波蘭政府和媒體消息，11月15日晚，一枚導彈落入波蘭東部盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodów），造成2人死亡。

波蘭外交部稱這是一枚俄制導彈，但美聯社11月16日引述三名美方官員指，初步調查顯示導彈由烏克蘭軍方發射，本來用以攔截俄軍導彈。

俄國防部16日稱經俄方專家鑑別，波蘭方面所公布照片上的殘骸是烏克蘭S-300防空系統導彈的碎片。俄國防部還強調，俄方打擊的目標均在烏克蘭境內且距波蘭邊界35公里以上。

俄羅斯國防部事發後發聲明稱，未對烏波國界附近的目標發起過任何打擊，而公布的一些殘骸照片與俄羅斯的打擊手段無關。俄衛網稱，波蘭媒體有關疑似「俄羅斯」導彈落入的所有言論都是蓄意挑釁，目的是使局勢升級。