朝鮮反制韓美軍演　連續2天對韓國海域發射炮彈

韓媒12月6日稱韓美兩軍在連續2天在江原道鐵原郡進行炮兵演習，朝軍也隨後下令前線部隊反制韓美軍演的海上火炮，進行射擊。



韓聯社6日稱，據韓軍消息，韓美兩軍6日上午在江原道鐵原郡三栗里進行炮兵演習。軍方稱在演習中使用多管火箭炮（MLRS）發射24枚火箭炮。

朝鮮也是連續2天向海上發射炮彈，以反制韓美炮兵演習。據悉，朝鮮所射炮彈落在北方界線（NLL）以北的海上緩衝區內，有違韓朝919軍事協議。

朝軍總參謀部發言人6日就此表示，繼前一天後，敵方當天上午9時15分左右又在前線陣地附近用火箭炮和曲射炮發射炮彈，於是總參謀部下令前線炮兵部隊進行海上實彈炮擊，以示警告。總參謀部還敦促敵方應立即停止在前線地區軍事挑釁行為。

朝軍5日也以韓美軍事演習為由，利用火箭炮向東西部海域發射百多發炮彈。

韓軍方稱，他們在5日下午2時59分起偵測到炮火，估計至少130發，涉多管火箭炮。

韓方稱偵測炮火來自江原道金剛郡以及黃海南道的長山串一帶，炮彈落在北方界線（Northern Limit Line，NLL），即兩地實際海上邊界，這一點在919軍事協議訂明。

韓軍方稱曾多次向朝方發出警告。

朝鮮5日的射擊，發生在韓國江原道西北部的鐵原郡政府在網站公布邊防部隊及美軍會在當地進行實彈演習。部隊將使用包括多管火箭炮及其他資產。演習在12月5及6日進行。此外，美國、日本及韓國在12月1至2日期間，就朝鮮11月18日試射洲際彈道導彈擴大制裁，制裁範圍涵蓋平壤政府部門、企業、被指與朝鮮政府有關的黑客組織以及個人。