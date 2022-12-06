旅遊印尼未婚男女同住酒店恐入獄？新法雖有設限　業界疑慮難釋

印尼國會12月6日通過新刑法草案，其中明文規定禁止通姦及同居，3年後正式生效。據草案規定，未婚男女在印尼入住酒店會被監禁或罰款。酒店業者在法案通過前抗議，指措施將令對遊客轉往其他東南亞國家，打擊該國旅遊及酒店業。



據新刑法草案第411條，（1）與非配偶發生性關係者將被判通姦罪，最高可判處1年監禁或最高II類（1000萬印尼盾）罰款。（2）針對第（1）款中提到的犯罪，除下列投訴外，不進行起訴：a.受婚姻約束者的丈夫或妻子。b.不受婚姻約束者的父母或子女。

據新刑法草案第412條，（1）婚外同居者應被處以最高1年監禁或最高II類罰款。（2）針對第（1）款中提到的犯罪，除下列投訴外，不進行起訴：a.受婚姻約束者的丈夫或妻子。b.不受婚姻約束者的父母或子女。

雖然只有被合法配偶或直系親屬舉報的違法人士才會遭到起訴，外籍居民及遊客在相關法規項下遭懲處並非絕不可能。此外印尼有聲音認為，保守法律有損部份外國遊客對印尼的印象。商界擔心此舉將打擊該國旅遊業與外資投資。

法案會在頒布日起3年後生效。此外，叛教、侮辱總統與國家體制、散播違反國家意識形態言論，以及未經通知舉行抗議等有悖於宗教規定的行為亦會被取締。