印尼地震死亡人數增至310人　24人仍失蹤

印尼爪哇省地震罹難人數星期五（11月25日）升至310人，24人仍失蹤。



西爪哇省星期一（21日）發生5.6級地震，震中位於首都雅加達東南約75公里處的展玉鎮（Cianjur）。這場地震造成超過2000人受傷、5萬6000所房屋受損，還有超過6萬2000人被迫疏散到避難所。許多人無家可歸，必需品供應不足。

搜救人員星期五告訴法媒，他們在展玉鎮一整天的搜救工作中找到一具七歲女孩的屍體。搜救人員科里布說，他們星期五上午在三層混凝土下發現西卡的屍體。他們發現她臉朝下，被瓦礫包裹着，幾乎沒有呼吸的空間。搜救人員蓋住她的臉，把她放進一個屍袋，並交給她的父親。

印尼西爪哇省2022年11月21日下午發生黎克特制5.6級淺層地震後，死亡人數持續增加。圖為25日展玉鎮一名男子看着救援人員包裹7歲女兒遺體，忍不住掩面流淚，需由旁人安慰。（AP）

西卡在被發現後不到一個小時就被埋葬在附近一個墓地。在葬禮上，一名教士試圖安撫情緒明顯激動的父親艾哈邁德。

搜救人員星期三傍晚戲劇般地救出一名六歲男孩阿茲卡，他在廢墟中沒有食物和水的情況下存活了兩天多，被人們稱為一個奇蹟。

印尼搜索和救援機構負責人阿爾菲安迪告訴廣播公司Kompas TV，不穩定的土壤、連續下雨加劇了滑坡堆的厚度，以及對餘震的擔憂，增加了搜救工作的難度。他說，搜救工作將持續一周到星期一（28日）。如果所有失蹤者到時還未完全尋獲，當局將評估是否需要延長搜救時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

