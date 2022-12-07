佐治亞州第二輪投票今早結束　結果決定民主黨能否擴大參議院優勢

美國佐治亞州參議院選舉第二輪投票在12月6日舉行，選舉將決定民主黨能否擴大在參議院的微弱多數。投票即將在香港時間上午時間結束，點票結果最快可在數小時後得知。



美國中期選舉在11月8日舉行，佐治亞州參議院選舉因未有候選人取得50%選票，在12月6日舉行第二輪投票。

圖為12月6日，佐治亞州士麥那一個投票站，居民正在投票。（AP）

在第一輪投投票中，民主黨候選人沃諾克（Raphael Warnock）取得49.4%選票，共和黨候選人瓦爾克（Herschel Walker）取得48.5%選票。預測第二輪投票民主黨會較有利。

投票在結束後會馬上進行點票，佐治亞州州務卿辦公室表示，點票時間取決於各縣點票速度。但根據過去投票情況，在投票結束數小時後或能得知結果。

民主黨現時已取得50席參議院議席，成功取得控制權。若再取得佐治亞州的勝利，可擴大民主黨的優勢，減少因民主黨內內訌影響，讓總統拜登（Joe Biden）推動的法案更容易通過。

例如拜登在2021年推動「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）時，遭到維珍尼亞州席的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）反對。法案後經修改，在2022年8月以《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）推出並通過。