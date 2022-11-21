拜登政府的後中期選舉時代　左右對華政策的五位議員｜專家有話說

中期選舉後，拜登（Joe Biden）就放話說：「尋求兩黨合作，但不會改變政治議程。」 然後拜登展開了旋風式的外訪行程，一周之內足跡從非洲跨到亞洲，出席了第27屆聯合國氣候變化框架公約締約方大會、美國-東盟峰會、二十國集團峰會等等一系列多邊以及雙邊會議。

在出訪前，拜登就因為民主黨在中期選舉中意外的表現，心情大好。白宮國安顧問沙利文也說，民主黨在中期選舉中的表現，讓拜登外訪順風順水。

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「拜登對中期選舉結果感覺非常好，他覺得這有助於這次外訪，這給了他一個絕佳機會，既可以以強勢的姿態與競爭者打交道，又可以團結盟友。」

一周後拜登返回華盛頓，中期選舉結果基本塵埃落定。共和黨只以微弱的優勢奪回眾議院，民主黨也以一票的優勢守住了參議院。在兩院分而治之的情況下，拜登真的可以不作出改變嗎？

新任議長磨刀霍霍

共和黨重奪眾議院，最直接的變化就是佩洛西（Nancy Pelosi）即將卸任美國眾議院議長，改由共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）擔任。眾議院的所有委員會主席也將由共和黨人擔任，這意味著共和黨將會完全掌控眾議院議程。

美國眾議院院長佩洛西訪台，與總統蔡英文會晤。（壹新聞直播截圖）

如果說佩洛西8月訪台，讓同是民主黨人的拜登頭疼不已，那麼共和黨人麥卡錫就更不是省油的燈。在中期選舉前，麥卡錫就放話，如果他當選為眾議院議長，他將會訪台。如果真的成行，拜登政府可能將難以承受這種挑釁帶來的嚴重後果。

目前，國會眾議院還有一顆定時炸彈 《Taiwan Policy Act》.

國會工作人員表示，眼下這項法案已經被放棄了。但共和黨掌控眾議院後將如何推進，目前還不得而知。

《國會山報》（The Hill）報導稱，共和黨人計劃在明年成立一個特別委員會，在一系列經濟和軍事議題上與北京較量。成立一個中國特別委員會一直以來都是麥卡錫的長期目標，早在2020年他就曾希望與民主黨聯手打造這個委員會。但在2020年2月，民主黨擔心中國議題被過於政治化，臨時從這個小組中退出。

但麥卡錫沒有放棄，之後他組建了眾議院共和黨中國特別小組，由眾議院外委會共和黨議員麥考爾（Mike McCaul）領導。儘管沒有民主黨的參與，但是麥卡錫曾炫耀說，這個小組提出的60%的建議都是兩黨支持的。共和黨中國特別小組成員提出的一些建議最終被納入2800億美元的芯片法案。

麥卡錫勢成為眾議院新議長，外界預計華府的對華立場或會更強硬。（Getty Images）

而麥卡錫試圖打造一個對華政策兩黨聯盟的努力從未停止。共和黨中國特別工作組的成員之一，佛羅里達州共和黨眾議員沃爾茲（Michael Waltz）說，對華政策的努力將不僅僅是軍事上的，或者是全政府層面的，而是全社會的。

沃爾茲稱，過去在制定以美國國家安全為核心的對華政策時，他就與民主黨建立了良好的兩黨合作關係。但沃爾茲不確定的是，在關於威脅美國內政的議題上，兩黨是否還能統一陣線。

目前麥卡錫試圖組建的特別工作組的具體計劃和焦點還在審議中。知情人士稱，工作組的重心將放在美國國內事務、經濟和科技上。今年9月，麥卡錫在一次電視採訪中透露了他希望中國特別小組能夠重點關注的領域，比如礦產、科技、台海。

眾議院各大委員會易主

而共和黨掌控眾議院以後，各大委員會主席都將會由共和黨擔任。掌握財政大權的國會眾議院撥款委員會主席可能由加州眾議員卡維特（Ken Calvert）擔任。他在過去支持的法案中，包括多項對台灣安全的援助。

可能成為眾議院外交事務委員會主席的麥考爾（Mike McCaul） 曾透露，他上任後的首要任務是加強出口管制，防止中國竊取知識產權。他會對目前美國商務部已經對90%對華技術出口的審查進行評估。

在台灣問題上，麥考爾曾公開支持佩洛西訪台，甚至宣稱想去台灣的國會議員都應該去。

不過諷刺的是，當佩洛西發出邀請，讓麥考爾與她一同去台灣的時候，麥考爾臨陣退縮了。他說：「佩洛西確實邀請了我，但我有家庭義務，我去不了，你知道的，家庭至上。但我支持佩洛西去台灣的權利。」

將成為眾議院情報委員會主席的特納（Mike Turner）, 也同樣支持佩洛西訪台。他還希望在特朗普時代後把情報去政治化，重新調整情報界與中國的大國競爭。特納還主張，面對中國、俄羅斯等威脅，美國的國防預算需要逐年根據通脹上調3-5%。

習近平（左）與拜登（右）在印尼峇里島出席二十國集團（G20）峰會期間會面，稍為緩和近年陷入緊張的中美關係。（AP）

另一位掌握美國國防開支生殺大權的是可能成為眾議院軍事委員會主席的羅傑斯（Mike Rogers）說，他的目標之一就是增加美國的印太國防開支，以聚焦於與中國的競爭。

羅傑斯對中國的敵對態度不僅僅是戰略和軍事層面，今年6月他還聲稱要調查所謂中國對美國大學的「滲透」。在人權等問題上，他也屢次向拜登政府施壓。

不難看出，麥卡錫領導的國會眾議院共和黨，將是一個對華充滿敵意的機構。

而國會參議院持續由民主黨控制，在華盛頓的一個普遍共識是，美國對華政策趨於強硬的趨勢不太可能改變，兩黨都會支持保護美國軍力、技術優勢的立法。但是民主黨這次得以保住參議院，會給拜登一些狹窄的迴旋空間，至少挫敗共和黨更激進的議程。在氣候變化、打擊毒品等中美有著共同利益的領域，繼續推進合作。

中美元首在峇里島的會晤，緩和了一段時間以來高度緊張的中美關係，也標誌著雙方重新開放溝通渠道。拜登還做出了「四不一無意」：不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

在17號返回華盛頓後，拜登將邀請國會兩黨領袖到白宮，商議未來兩年將如何合作。而對於麥卡錫領導的共和黨來說，未來兩年面臨的最大問題是，他將用掌控眾議院的機會，通過打中國牌等方式來幫助共和黨在2024年競選？還是謀求美國選民的利益，實現美國的再次偉大？這取決於麥卡錫未來兩年想要競選，還是想要執政。