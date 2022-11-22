感恩節將至　拜登「特赦」2隻火雞　大玩文字遊戲談及中期選舉

感恩節將至，美國總統拜登（Joe Biden）11月21日按照傳統，在白宮南草坪「特赦」2隻感恩節火雞。



美聯社報道，拜登今年「特赦」的2隻火雞分別被命名為「朱古力（Chocolate）」和「脆片（Chip）」，而朱古力脆片（Chocolate Chip）正是拜登本人最愛的雪糕口味。

報道指火雞各重約23公斤，19日從北卡羅來納州運來，稍後會送往北卡羅來納州立大學校園（North Carolina State University）安渡餘生。

拜登在儀式上多次大玩語帶雙關，稱兩隻火雞的名字投票已經點算和認證，形容沒有選舉舞弊，他又指，除非他的狗打翻桌上的蔓越莓醬，否則今季都不會出現「紅潮」，以共和黨選情失利、期望落空向在場人士開了一個玩笑。

拜登同時說笑稱，本來可以為該兩隻火雞命名為「晶片」（Chips）和「科學」 （Science），象徵他早前簽署的《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）。

儀式最後，拜登發表感言，呼籲美國民眾一同反思，並對擁有的一切心存感恩。

特赦火雞是美國白宮的感恩節傳統。美國民眾會在感恩節當天享用火雞大餐，1947年開始有農民將火雞贈予總統，1963年時，前總統甘迺迪（John Kennedy）開始將獲贈火雞回贈農民，直到1989年，前總統老布殊（George H.W. Bush）開始特赦火雞，令牠們免受屠宰命運，傳統延續至今。