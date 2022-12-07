拜登政府宣布今年第6度對台軍售　規模逾33億元

美國防安全合作署（DSCA）12月6日公布2項對台軍售計劃，將對台出售F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機等備用零件，總額為4.28億美元（約33.3億港元）。這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來第7度對台軍售。DSCA已通知國會。



中央社6日稱這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，第7度對台軍售。

DSCA在6日發新聞稿，宣布美國務院已批准2筆對台軍售案，金額分別為3.3億美元（約25.7億港元）以及9,800萬美元（約7.6億港元），對台出售F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機系統備件、消耗品、配件及修復支援系統等。

台國防部在一份聲明稱計劃將幫助台灣保持其軍機戰備狀態，以應對北京的灰色地帶戰術，包括派出戰機飛進台防空識別區（ADIZ）。台外交部稱這也體現華盛頓承諾確保台灣有能力自衛，正如《台灣關係法》和「六項保證」所述。

台國防部稱，軍售可能在1個月內得到美國會正式確認。

DSCA發新聞稿稱，擬議的軍售將能助台灣維持空中機隊，增強其應對當前及未來威脅的能力，同時提供對區域安全至關重要的防禦與運輸能力。

內文稱這兩批軍售符合美國家、經濟和安全利益，能支持台軍隊現代化的努力，維持可靠防衛能力，且能改善當地安全，有助維持區域政治穩定、軍事平衡及經濟發展。