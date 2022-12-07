國際奧委會推遲公布2030年冬季奧運會主辦城市

國際奧委會（IOC）12月6日宣布，推遲公布2030年冬季奧運會主辦城市的決定，指此舉是受到氣候變化及其對降雪和冰上運動的影響。



德國之聲（Deutsche Welle）報道，IOC的聲明表示，組織轄下的冬季奧運會舉辦地委員會（ Future Host Winter Commission）指出，執行委員會接獲報告，進一步討論氣候變化、冬季活動的可持續發展、未來機會和挑戰，所以決定容許更多時間評估主辦權誰屬。

2030年冬奧主辦城市原定在2023年的國際奧委會大會上公布，外界盛傳美國鹽湖城（Salt Lake City）、日本北海道札幌及加拿大溫哥華（Vancouver）都是申辦熱門，消息指三地都已經獲告知推遲公布的決定。

委員會的報告提出，冬季奧運應在不同城市和地區之間輪流上演，並需要證明在舉行冬奧的2月，當地在過去十年的氣溫都是維持在攝氏零度以下。

國際奧會執行長杜比（Christophe Dubi）指，有關計劃仍未作最終討論，當局亦不排除一次過公布2030及2034年的冬奧主辦權。

冬季奧運會舉辦地委員會主席莫拉留（Octavian Morariu）則認為，以全新和靈活的方式選出主辦城市，有助IOC更迅速和有效應對不斷變化的全球形勢，以及運動員、奧運會參與者和整個競技運動的利益。