拜登冀復興美國製造業　美媒：台積電去信華府點出「這些」問題

美國總統拜登（Joe Biden）12月6日訪問台積電（TSMC）位於亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）的半導體工廠。當地傳媒指，總統視察外國企業工廠，代表美國希望國內製造業復興，但台積電表示這並不容易。



台積電6日在亞利桑那州工廠舉行具象徵意義的設備遷入慶祝儀式。除拜登外，台積電創辦人張忠謀、蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁（CEO）庫克（Tim Cook）、英偉達（NVIDIA，又譯輝達）共同創辦人黃仁勳（Jensen Huang）、超威半導體公司（AMD，又稱：超微）董事長兼行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）及阿斯麥（ASML，又稱：艾司摩爾）行政總裁溫寧克（Peter Wennink）等人。

《華爾街日報》稱，拜登親自訪問工廠反映美國依賴台積電來提振國內晶片製造業，而對台積電而言，在美國與中國關係緊張的時期，與美國建立更深層次的關係具政治意義。

台積電11月14日在寫給美國商務部的信中列出6個問題，包括聯邦監管要求、施工期間的意外工作事項和額外場地準備，這些問題都會增加成本。

↓拜登訪台積電晶圓廠↓

這間台灣公司表示，在鳳凰城，公司遇到成本高昂、缺乏已受訓人才和意想不到的施工障礙等問題，由於在鳳凰城的一連串建設成本和項目不確定性，在台灣建造同樣的先進邏輯晶圓廠，資本密集度會較低。

報道還引述台積電高管稱，在美國重新創建一個其在台灣打造幾十年的製造業生態系統並不容易，在台灣，他們能動用本土工程人才與一個涵蓋東亞許多地區的供應商網絡。

張忠謀也說，在亞利桑那州的生產成本或比台灣高至少50%。