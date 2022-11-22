美國「掏空」台積電的地緣政治與經濟影響｜安邦智庫

2022年11月17日，台積電首批300名骨幹員工及家屬登上一架美國包機，直飛美國亞利桑那州鳳凰城的生產基地。台積電從2021年開始，在鳳凰城規劃投資120億美元，建設了晶片工廠的一期工程。這些台積電的骨幹和家屬未來將在美國定居。據媒體報道，台積電的員工這次不僅攜帶了家人，連寵物貓狗都一併攜帶離開了台灣。



這只是台積電向美國轉移的第一批人。根據此前的計劃，預計2022年年底之前，可能還將有6架包機，繼續將1000多名台積電骨幹員工及家屬運送到鳳凰城晶片工廠。最終預計將有3000左右的台積電人才送往美國，他們將成為台積電美國晶片工廠的長期核心員工。據稱，除了安裝調試必要的新生產設備以外，台積電還可能拆卸位於台灣本地的大批精密設備，運到美國鳳凰城生產基地重新安裝使用。

這個場景頗具象徵意義。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，台積電的人才連人帶貓狗向美國舉家搬遷，這種人才流動可能是永久性的。在逆全球化和地緣政治主導世界的時代，這種永久性的技術和人才轉移意味着，美國開始事實上「掏空」台積電和台灣地區的半導體產業。

台積電在鳳凰城投資晶片工廠，這是特朗普任總統期間美國政府對台積電的「要求」。台積電在鳳凰城的晶片工廠，從2021年6月開始建設，計劃在2023年裝機，2024年上半年規模投產，主要生產5納米制程的晶片。拜登政府接力了這個項目，美國於2022年8月出台了《晶片與科學法案》，進一步吸引半導體制造企業向美國轉移。除了這座耗資120億美元的5納米晶片廠，有美國媒體披露，台積電將在鳳凰城加蓋一座採用3納米先進製程的新廠。這意味着，台積電將會有更多的投資、技術、人才從台灣地區向美國轉移。

台積電在美國建廠並不只是簡單的增量投資，而是一次會對台灣地區造成重大產業衝擊的產業和人才轉移。台積電目前員工總數大約5萬人，除了1.7萬多生產線技術人員外，其餘大部分為專業人員和助理人員，約有3萬人。按5納米工廠轉移3000骨幹人才來看，未來如果在美投資新生產線，台積電可能轉移更多的人才。台灣地區的經濟高度依賴半導體等少數產業，台積電號稱是台灣地區經濟和產業集群的定海神針，對台灣經濟發展有着舉足輕重的作用。根據公開披露的財報，台積電在2021年的營收額為1.59萬億新台幣（約合3577.5億人民幣），而2021年台灣地區的GDP總額為4.9萬億人民幣（7727.45億美元）,台積電一年的營收額佔台灣地區GDP的比例達7.3%。這種情況下，台積電的技術、人才、投資從台灣流向美國，這對於台灣地區的半導體產業來說無異於釜底抽薪。

台積電投資成本昂貴的美國，其經濟性並不高。台積電創辦人張忠謀就多次委婉地表示過反對意見，因為在美國製造晶片的成本實在太高，這會削弱台積電產品的市場競爭力。不過，台積電的在美投資並不是簡單的市場化投資，而是一種帶有多重意義的複雜投資行為。2022年11月19日，以台灣地區「經濟領袖」身份到曼谷出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的張忠謀，在泰國與美國副總統哈里斯會談時表示，雖然在美國製造晶片的成本比台灣地區至少高出50%，但這並不意味着台積電會「排除」將部分生產線轉移到美國的計劃。張忠謀已經邀請美國商務部長雷蒙多參加今年12月6日台積電在亞利桑那州工廠的首部設備到廠（First tool-in）儀式。

台積電對美國進行鉅額投資，有市場和技術上的重要原因。

台積電對美國市場有較大的依賴。2021年，台積電的前十大客戶分別為：蘋果（佔比25.93%）、聯發科（5.8%）、AMD（4.39%）、高通（3.90%）、博通（3.77%）、Nvidia（英偉達）（2.83%）、Sony（索尼）（2.54%）、Marvell（美滿科技）（1.39%）、STM（意法半導體）（1.38%）、ADI（亞德諾半導體）（1.06%）、Intel（英特爾）（0.84%）。在前十大客戶中，除了台灣地區本土企業聯發科以及意大利的意法半導體外，其他8家都是美國企業，8家企業佔台積電營收的比重達到44%。可以看出，台積電對美國市場的依賴度很大。

台積電在技術上對美國也有依賴。台積電是世界上最大的晶片代工廠（Foundry），對美國和歐洲供應鏈的依賴度很大，尤其以美國、日本、德國、荷蘭為主。如光刻機由荷蘭的ASML提供，主要原物料供應商大部分均是日本、美國和德國企業。比如，硅晶圓前5大供應商除了台塑之外，其餘四家分別為日本信越半導體（全球市佔率第一）、日本勝高（全球市佔率第二）、德國世創電子材料（全球市佔率第四）、韓國SK （全球市佔率第五）。化學機械研磨材料前五大供應商分別為美國明尼蘇達礦業及製造、日本AGC、美國嘉柏微電子材料、美國杜邦、日本愛媛。製程用化學原料前五大供應商分別為法國液化空氣集團、德國巴斯夫、美國杜邦、美國英特格、日本富士電子材料。特殊氣體前五大供應商分別法國液化空氣集團、美國空氣化工、日本中央玻璃、美國英特格、聯華林德氣體（由台灣地區聯華實業和德國林德集團合資）。僅美國應用材料、泛林、科磊三家公司，在全球半導體設備市場的份額就超過50%。

台積電晶圓廠區主要分佈在台灣、中國大陸與美國。圖為2021年6月時台積電廠區全球分佈圖。

美國要求台積電在美國投資建廠，還有明顯的地緣政治考慮。在過去的全球化進程中，半導體晶片的製造能力向亞洲地區大量集中。2021年的數據顯示，亞洲生產的晶片佔全球總晶片產能接近80%，美歐佔21%（美國12%，歐洲9%）。在亞洲的晶片產能中，中國台灣佔22%左右，韓國約21%，中國大陸15%，日本15%左右。不過，中國大陸的15%左右的產能中，大陸本土廠商（純國產）晶片產能只佔8%左右，另外的7%產能是外企在大陸設立的分公司。這種產能格局引發了美國的擔心。美國雖然手中有技術，但供應鏈大多集中於亞洲地區，這是美國擔憂的潛在風險。為了能夠讓半導體產業掌控在自己手中，拜登自上台以來，便不斷落實供應鏈迴流的措施。

在美國國家科學技術委員會2022年5月推出的《先進製造業國家戰略報告》（National Strategy for Advanced Manufacturing）中，確立了三大支柱：支柱1：開發和實施先進的製造技術；支柱2：壯大先進製造業的勞動力隊伍；支柱3：提升供應鏈彈性。在先進製造技術方面，「加快微電子和半導體的製造創新」具有重要地位。該報告稱，半導體技術的進步對國家安全和幾乎每個經濟部門都至關重要，它是電力電子設備的支柱，並使電動汽車充電和將可再生能源納入電網成為可能。

目前，製造業面臨着互補金屬氧化物半導體技術的基本性能限制、處理器和存儲器以外的市場多樣化以及全球競爭激烈等問題。要想提高未來性能，需要研究新的微電子材料、設備和互連解決方案的製造和加工能力。該報告確立了三個方向：一是半導體和電子的納米制造；二是半導體材料、設計和製造；三是半導體封裝和異構設計。支柱3「提升供應鏈彈性」的具體目標包括：加強供應鏈互聯互通，加大力度減少製造業供應鏈漏洞，加強和振興先進製造業生態系統。在這些供應鏈調整中，台積電在美國投資建設晶片廠，就兼具強化美國本土晶片製造能力和提升供應鏈安全的雙重作用。

美國「掏空」台積電的進程能否持續？或者說，美國是否有能力持續推動台積電忽略製造成本因素，讓台積電向美國轉移先進技術和人才？我們認為，答案是肯定的。美國擁有一個最大的「籌碼」——台海危機問題。今年8月初美國眾議院議長佩洛西「竄訪」台灣事件，激發了中國人民解放軍鎖島軍演——「804大演習」，展示了中國大陸維護台灣主權的堅強決心和軍事能力。

美國雖然迄今仍表示不改變「一個中國」的政策基調，但美國對此次軍演印象深刻，肯定會在今後不斷使用台海危機這一籌碼，不斷以台灣問題作為槓桿來撬動台海危機。如果台海形勢今後持續處於激烈的地緣政治摩擦風險中，台積電完全可能調整其過去主要投資台灣的策略。一旦台積電的佈局戰略鬆動，美國將成為台積電對外轉移投資的最大受益者。

最終分析結論：

台積電向美國轉移晶片製造技術和技術人才，拉開了美國「掏空」台積電的進程。這道門一旦打開，就難以關上，很可能成為一個不可逆的進程。在地緣政治主導世界的時代，在美國以抑制「長期戰略競爭對手」中國為戰略目標的背景下，台積電作為地緣政治和地緣經濟大棋局中一顆特殊棋子的角色，基本上就確定了。台積電將不斷向美國轉移技術、人才和投資，成為一個有「台灣基因」的美國企業，這可能是台積電的未來命運。

本文原載於安邦智庫2022年11月20日的《每日經濟》欄目。

