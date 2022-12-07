《雙層公寓》木村花輕生亡　母親控告電視台索償1.4億日圓

日本摔角選手木村花出演實境節目《雙層公寓》後知名度大增，但也面對網絡欺凌問題，2020年5月不幸輕生離世。日媒2022年12月6日報道，木村花的母親木村響子入稟控告富士電視台與兩間製作公司，索償1.4億日圓（約794萬港元）。



綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞等報道，木村響子12月6日向東京地區法院提出訴訟，她指控節目組製作的節目架構、且積極宣傳該節目是真實，令出演人員容易成為大眾的批評目標，而且未有採取任何措施來防止社交網站上的欺凌行為。

她又指在節目影響到木村花的精神健康後，電視台明明知悉情況但未有作出改正，且繼續播放節目，質疑未有顧慮出演人員的人權與安全。她稱提出訴訟是為了避免再有同類事件發生。

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木村花2020年5月23日在家中尋短身亡，年僅22歲，她過世後，《雙層公寓》也宣告永久停播。她的母親木村響子2021年3月中也曾入稟法院，控告一名居於長野縣的男子在網上侮辱木村花，索償約290萬日圓（約20萬港元）。

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