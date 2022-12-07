《時代》周刊年度風雲人物：澤連斯基與烏克蘭精神

美國《時代》周刊12月7日公布2022年度風雲人物（Person of the Year）結果，由烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」奪得。



《時代雜誌》總編輯費森陶（Edward Felsenthal）在Twitter發文轉發結果，並指「為了證明勇氣能夠像恐懼般具傳染力，為了激勵人們團結起來捍衛自由，為了提醒世界民主與和平的脆弱——澤倫斯基和烏克蘭精神是《時代》2022年度風雲人物。」

現年44歲的澤連斯基是演員出身，曾在烏克蘭政治喜劇《人民公僕》（Servant of the People）裏扮演「民間總統」而廣受歡迎，2019年4月以「政治素人」姿態參選總統，並在大選中以73%得票率，壓倒式擊敗對手波羅申科（Petro Poroshenko）當選。2022年2月俄烏戰爭爆發後，他大力爭取西方支持以對抗俄羅斯。

根據美國電視節目《今日》（Today）之前在12月5日公布這屆《時代》年度風雲人物的10名入圍候選人，除了澤連斯基外，也包括中國國家主席習近平、美國最高法院、世界首富兼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、美國財長耶倫（Janet Yellen）、美國眾議員利茲·切尼（Liz Cheney）、亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）、伊朗示威者、美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及槍械安全倡導者。

2021年度的《時代》周刊年度風雲人物為馬斯克。