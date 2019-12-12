【一分鐘看世界】英國大選開鑼、昂山素姬出庭抗辯、年度風雲人物

早晨，今天是12月12日，星期四。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
英大選或再現懸峙國會？
英國即將舉行大選，選民重點關注脫歐、國民保健和移民等政策，各政黨落區作最後衝刺。選前最新民調顯示，保守黨支持率繼續下降，首相約翰遜表示擔憂再次出現懸峙國會。另一邊廂的蘇格蘭民族黨提出，如果無政黨取得優勢，會願意有條件協助工黨。由於目前選情仍然充滿不確定性，最有可能出現的4個結果將會對英國前途有不同影響……（按此閱讀更多）
約翰遜在德比郡拉票時製作焗批，並穿上支持脫歐的圍裙。（Reuters）
最年輕《時代》年度風雲人物
瑞典環保少女通貝里以16歲之齡，獲《時代》雜誌封為2019年的風雲人物，成為歷來最年輕的當選人。通貝里敢言的作風在大眾間贏得掌聲，她在聯合國氣候會議上狠批政經領袖說一套做一套，沒有為對抗氣候變化付諸實行；她又譴責巴西原住民受害事件，遭到巴西總統形容為屁孩。此外,「香港示威者」經歷逾半年反修例風波後，以超過30%的得票勝出網上讀者票選的年度風雲人物……（按此閱讀更多）
瑞典環保少女通貝里以罷課形式，呼籲全球關注氣候變化問題，成功帶動很多年輕人跟隨。（AP）
昂山素姬為清洗羅興亞人指控辯護
美國政府在國際人權日宣布對6個國家、共20多名被指侵犯人權的人士實施制裁，當中包括緬甸國防軍總司令敏昂萊等軍官，他們被指侵犯羅興亞人及其他少數族裔的人權。另外，諾貝爾和平獎得主、緬甸國務資政昂山素姬到荷蘭海牙國際法院，為該國政府涉嫌在2017年種族清洗羅興亞人的訴訟作出抗辯，並稱相關指控不完整和誤導……（按此閱讀更多）
孟晚舟案新進展
華為副董事孟晚舟和兩名加國公民分別被拘留在中國和加拿大滿1年，有傳媒留意到兩者的待遇差天共地。正當中加兩國就「任意拘留」一事爭論時，加拿大法院要求司法部長提交更多有關孟晚舟被捕的文件；至於中國媒體更引述知情人士，爆出在拘捕孟晚舟期間存在所謂的違法和濫權行為。孟晚舟事件普遍被視為美國在5G領域上針對中國的行為，而美國的盟友仍未確定會否跟隨華府政策。西班牙電信德國公司則宣布，將採用華為設備建設5G網絡……（按此閱讀更多）
聯儲局維持利率不變
美國聯邦儲備局議息後宣布，一致通過維持利率不變，結果符合市場預期。局方會後發表聲明，暗示2020年不會加息，而在2021年也只會加息一次。聯儲局主席鮑威爾則表示，未來加息時會考慮美國通脹率，又提到如果中國關稅的不穩定因素能消除，將有利美國經濟……（按此閱讀更多）
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