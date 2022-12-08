秘魯總統為避下台解散國會實施宵禁　國會如常召開宣布彈劾通過

秘魯發生政治動盪，總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）在12月7日，在國會準備對他發動彈劾時宣布解散國會，成立緊急政府並實施宵禁。國會無視卡斯蒂略解散要求照常召開，舉行彈劾投票並通過彈劾，宣布由副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）暫代職務。



卡斯蒂略在7日發表電視講話，宣布計劃提前舉行大選並制定新憲法，他宣布由當地7日晚上10時起至翌日清晨4時實施宵禁，並成立緊急政府。然而國會在數小時後繼續召開，對卡斯蒂略發動彈劾。

圖為12月7日，秘魯國會無視總統解散命令如常召開，投票通過彈劾總統卡斯蒂略。（Reuters）

結果130名國會投票中，101名投票通過彈劾。秘鲁憲法法院院長莫拉莱斯（Francisco Morales）在投票前一個新聞發布會上批評卡斯蒂略的行為是「政變」，並敦促副總統博魯阿爾特擔任總統職務。

博魯阿爾特在投票前亦批評了卡斯蒂略的做法，加劇政治危機，政府中最少有7名閣員亦宣布辭職。

卡斯蒂略在2021年7月大選中以微弱優勢當選，但在一年多的執政時間裏，政府就陷入了混亂，有數十位部長被任命、替换、解僱或辭職。卡斯蒂略本人亦面臨着一連串的涉貪調查。

卡斯蒂略否認所有指控，並稱反對派在他就職第一天就想罷免他，指責秘魯總檢察長貝納維德斯（Patricia Benavides）策劃「新式政變」來反對他。