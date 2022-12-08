FBI：美邪教教主娶至少20妻　多數未成年

美國聯邦調查局（FBI）稱男子貝特曼（Samuel Bateman）娶了包括大多數未成年少女在內至少20名妻子後，亞利桑那州（Arizona）弗拉格斯塔夫（Flagstaff）的聯邦地方法院12月7日就此案開庭。



根據美聯社和《紐約郵報》，聯邦調查局指，現年46歲的貝特曼是亞利桑那州與猶他州（Utah）邊境附近一個小型一夫多妻團體的領袖，至少20名妻子，多數為15歲以下，有些年僅9歲。

聯邦調查局表示，貝特曼2019年自稱「先知」，有約50名追隨者，他涉及未成年人的性行為，並把妻子當做禮物送給其男性追隨者，聲稱自己這樣做是上帝的旨意。

這些男人在經濟上支持貝特曼，並把自己的妻子和年幼的女兒嫁給他。根據宣誓書，貝特曼大多數妻子來自2個一夫多妻家庭的女兒、姐妹和母親。

一夫多妻在亞利桑那州非法，但在猶他州2020年已除罪化。

貝特曼還曾想娶自己的唯一女兒，但女兒告訴母親有關貝特曼的計劃後，這對母女搬了出去，並獲法庭禁制令。在貝特曼開始娶更多老婆前，上述母親是他唯一的妻子

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