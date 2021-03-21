英國恐怖家庭性侵幼女　兄迫亂倫因姦成孕　多年後挖嬰屍揭發惡行

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國史丹佛郡爆出一起驚悚案件，一名女子自幼遭父母與兄長聯手性侵，13歲那年被迫懷孕生產。她受虐長達8年，直到30年後才鼓起勇氣說出真相，將死去的嬰兒遺骨挖出，證明是兄長導致她懷孕，這才成功將家人繩之於法，找回遲來的正義。

《太陽報》18日報道，現年50歲的伍德（Maureen Wood）3歲時因父母離異，被送進育幼院。4年後，與她同名的生母莫琳（Maureen Wood）到育幼院接回伍德和她哥哥唐納利（John Donnelly），並介紹繼父約翰（John Wood）給他們認識。短短一年之後，伍德的惡夢便開始了……

父母看到她被哥哥性侵後　不阻止還加入施虐行列　點圖了解更多案情細節▼▼▼

+11
+11
+11

她的繼父2011年10月7項性侵罪名成立，被判16年徒刑。母親犯下4項協助及教唆性侵16歲以下兒少罪行，被判入獄9年，並在獄中過世。哥哥承認性侵、猥褻及亂倫，判處2年徒刑。

伍德提到：「我媽媽和繼父從未道歉，但我哥哥認罪了，跟我說他很抱歉。我仍然為我的童年和喪母感到悲傷，每天都很想念克里斯托弗，但我必須展望未來。我還有5個孩子，他們教會我愛的意義。」

【延伸閱讀】大部分受害人衣着保守　八成以上熟人犯案　性侵10大常識與誤解（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+5
+5
+5

【延伸閱讀】沒乖乖被上司性侵反是地獄的開始　11歲小學生勇抗校園性暴力　韓禁書作者揭27個令人心寒的真實故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+34
+34
+34
台「最美博士」許藍方收強姦恐嚇　反被批作風大膽自食其果爆論戰
台無良父母19萬賣2歲幼女給「淫獸」抵債　買主曾強姦其8歲長女
菲律賓空姐疑被11人姦殺　下體撕裂殘留精液　驗屍結果竟不是性侵
台人夫兩度強姦同事女友　妻還幫忙恐嚇　欲付3000台幣「當無數」
「素媛」案孌童強姦犯12月出獄　須戴電子腳鐐7年　民眾斥不足夠
印度19歲少女確診新冠肺炎　送院途中被救護車司機強姦

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。