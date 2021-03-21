英國恐怖家庭性侵幼女　兄迫亂倫因姦成孕　多年後挖嬰屍揭發惡行

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-21 18:34

英國史丹佛郡爆出一起驚悚案件，一名女子自幼遭父母與兄長聯手性侵，13歲那年被迫懷孕生產。她受虐長達8年，直到30年後才鼓起勇氣說出真相，將死去的嬰兒遺骨挖出，證明是兄長導致她懷孕，這才成功將家人繩之於法，找回遲來的正義。

《太陽報》18日報道，現年50歲的伍德（Maureen Wood）3歲時因父母離異，被送進育幼院。4年後，與她同名的生母莫琳（Maureen Wood）到育幼院接回伍德和她哥哥唐納利（John Donnelly），並介紹繼父約翰（John Wood）給他們認識。短短一年之後，伍德的惡夢便開始了……

父母看到她被哥哥性侵後 不阻止還加入施虐行列 點圖了解更多案情細節▼▼▼

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她的繼父2011年10月7項性侵罪名成立，被判16年徒刑。母親犯下4項協助及教唆性侵16歲以下兒少罪行，被判入獄9年，並在獄中過世。哥哥承認性侵、猥褻及亂倫，判處2年徒刑。

伍德提到：「我媽媽和繼父從未道歉，但我哥哥認罪了，跟我說他很抱歉。我仍然為我的童年和喪母感到悲傷，每天都很想念克里斯托弗，但我必須展望未來。我還有5個孩子，他們教會我愛的意義。」

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