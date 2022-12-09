美國眾議院通過《國防授權法》　同意增加對台軍援額度

美國眾議院通過2023年度國防開支法案的最終協調文本。法案將在未來五年加大力度協助台灣發展軍事力量，與此同時，法案放寬了對美國政府及其承包商使用中國晶片的提案。



美國之音報導，眾議院星期四（12月8日）以350票贊成、80票反對的表決結果通過了2023財政年度的《國防授權法》（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA）最終協調版。這項國防授權法案耗資近8,580億美元，較美國總統拜登（Joe Biden）提出的預算增加450億美元，同時比前一財年的授權額度調高800億美元。

法案主要聚焦為美國軍隊提供更多資源，同時目標在國際領域抗衡中國及俄羅斯構成的挑戰。

2023年度《國防授權法案》仍須參議院通過並由拜登簽署才能成為法律，法案將授權從2023年到2027年每年向台灣提供高達20億美元的贈款援助。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）星期四上午在國會發言時，呼籲兩黨議員支持這部年度國防開支法案。

「國防授權和維護國家安全是重要的，我希望參議員能盡快採取行動。」舒默說：「我們需要確保整個政府做好準備與中國競爭，包括國防部和所有政府部門；我們需要為協助烏克蘭的努力提供資金；我們需要對台灣朋友的新承諾提供資金。」

新財年的《國防授權法》計劃提供超過8億美元的安全援助給烏克蘭，協助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵行動。這個數字較之前拜登政府今年稍早所提出的金額多了5億美元。

法案還將為「太平洋威懾倡議」注入115億美元的資金，強化該項目運作，提升美國在印太地區的軍事能力。

值得關注的是，新財年的《國防授權法》罕見的大篇幅涵蓋涉及協助台灣發展軍事防衛能力的內容。

《國防授權法》中的《強化台灣韌性法》將通過首次為台灣制定具體的國防現代化計劃，大大加強美國與台灣的防務夥伴關係。法案指出，如果國務卿核實台灣增加自身的國防預算，法案將授權美國從2023年至2027年，每年對台灣提供達20億美元，五年共高達100億美元的軍事財政援助。

法案還將包括一項新的「外國軍事貸款」擔保授權和其他措施，加快台灣武器採購速度，並制定訓練計劃提升台灣防衛能力。

提出《台灣增強韌性法》的參議院外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez，又譯梅南德茲）星期三在書面聲明中說：「這項國防授權法案是多年來最重要的議案之一，不僅是對我們軍人的支持而言，還有如果中國大陸繼續追求衝突，朝著戰爭的方向前進，法案也通過對台灣實施更具彈性的戰略來為真正的威懾做好準備。」

梅嫩德斯說：「中國大陸快速發展的軍力，包括新技術和新武器，可用來對付台灣，及其在台灣海峽、信息空間和經濟領域等持續的咄咄逼人和霸凌的行為，都是在破壞現狀，並導致印太地區的不穩定。中國挑戰已經成為我們國家這一代所面臨的最重大的國家安全問題。」

根據內容，法案將指示行政部門就台灣的國防和韌性能力進行加強、發展和報告，包括制定一套完善的訓練項目，加強台灣的防衛能力。

法案授權美國總統可以為台灣建立一套「區域緊急應變儲備庫」，包括彈藥和其他適當的防備項目。法案還將授權每年10億美元的美國軍事儲備庫存設備。

法案在國會意見（sense of Congress）的部分提到，國會認為，與台灣進行聯合軍事演習是提高戰備水平的重要組成部分。

法案還要求制定一項全政府戰略來抗衡中國對台灣及其他支持台灣的國家的影響力和經濟脅迫。

眾議院外交事務委員會亞太小組首席共和黨議員夏波（Steve Chabot，又譯夏伯特）星期三在接受美國之音採訪時說，《國防授權法》中強化台灣防衛的支持對北京能釋放一個清楚的信號。

「我認為最重要的事情持續是中國大陸必須了解，如果他們對台灣採取軍事行動，美國將會在那裡。」夏波說：「這就是為什麼我一直認為我們的政策應該是戰略清晰，而不是戰略模糊。」

在上個月中期選舉中未能連任成功的夏波是眾議院台灣連線的共同主席，常年在國會推出和支持多項台灣相關的法案，並大力為台灣發聲。

不過，《國防授權法》負責制定國防開支授權項目，最後的撥款金額將由國會的撥款委員會來立法決定。據美國《防務新聞》（Defense News）12月1日的報導，部分撥款委員會的民主黨議員對於向台灣提供如此高額的軍事援助資金表示顧慮。因此，國會目前仍在與國務院、國防部和白宮討論如何協助台灣提高防衛能力。

另外，在限制中國先進技術方面，新的《國防授權法》協調版文字中弱化了原先議員們所提出有關禁止使用特定中國製晶片的條文內容。新版法案中的文字不再明文禁止聯邦政府的承包商使用特定中國企業生產的晶片，並將合規期限從原版本的兩年實施期限推遲到五年。

今年9月，舒默和情報委員會共和黨成員科寧共同提出一項議案，要求禁止美國聯邦政府及其合約承包商使用中芯國際（SMIC）、長江存儲（YMTC）和長鑫存儲（CXMT）製造的半導體產品。

議員們過去一個多月來希望將這項提案納入這項國會必須通過的年度國防授權法案的最終協調版中，並努力爭取兩黨議員支持。不過，這項提案引發了美國商會和其他業界團體的反彈。他們說，要確定大量電子產品中的晶片是否是這些中國公司製造的將是成本高昂的困難挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

