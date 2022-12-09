印尼禁婚外性行為 峇里旅遊局長：酒店不會要求旅客提交結婚證明
撰文：張子傑
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印尼國會12月6日通過法案，將婚前性行為及同居列為刑事罪行後，峇里島（Bali）旅遊部門負責人佩馬雲（Tjokorda Bagus Pemayun）12月7日表示，法例生效後，當地酒店接待旅客的方式不變，意味酒店職員不會要求旅客提交結婚證明。
佩馬雲接受新加坡亞洲新聞台（CNA）訪問，向外國旅客大派定心丸，他表示，根據當局與多個酒店及旅遊業界討論之後，酒店不會要求入住旅客出示結婚證書等證明文件，他們屆時招待方式與現在一樣。
印尼旅行社協會峇里分部負責人維納斯特拉（Putu Winastra）亦認為，酒店會保障入住人士的私隱，相信酒店方面永遠都不會詢問旅客的婚姻狀況。因此旅客與伴侶抵達時，酒店會安排他們同住一室。
有關法律在三年後生效，觸犯婚前性行為罪的人士面臨最高入獄一年或1000萬印尼盾（約5000港元）罰款；而同居罪的最高刑罰則是六個月監禁或繳交1000萬印尼盾罰金，惟只有事主的近親才可向當局舉報相關罪行。
印尼推刑法修正案的背景是？
印尼為穆斯林人口最多的國家，信徒多為溫和派。印尼自1945年脫離荷蘭獨立以來，一直尋求修改刑法，但屢次惹起民憤，國會2019年計劃批准同一法案時，就曾激起全國示威，以失敗告終。近年宗教保守主義興起，加上今年的民眾反應未有以往激烈，為免激起抗議，國會所有黨派均從速支持通過新法案。
新法為何備受爭議？
印尼國會一致通過的刑法修正案，將婚外性行為刑事化，最高刑罰判囚 1年。新法同時禁止未婚同居、侮辱總統、國家機構或違反國家意識形態。宣傳避孕以及褻瀆宗教亦是違法行為。法例對外國人同樣適用。印尼司法部稱，新法列明道德指控，僅限來自違法者的父母、配偶或子女主動舉報，避免第三方充當道德判官。