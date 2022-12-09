印尼禁婚外性行為　峇里旅遊局長：酒店不會要求旅客提交結婚證明

印尼國會12月6日通過法案，將婚前性行為及同居列為刑事罪行後，峇里島（Bali）旅遊部門負責人佩馬雲（Tjokorda Bagus Pemayun）12月7日表示，法例生效後，當地酒店接待旅客的方式不變，意味酒店職員不會要求旅客提交結婚證明。



佩馬雲接受新加坡亞洲新聞台（CNA）訪問，向外國旅客大派定心丸，他表示，根據當局與多個酒店及旅遊業界討論之後，酒店不會要求入住旅客出示結婚證書等證明文件，他們屆時招待方式與現在一樣。

印尼旅行社協會峇里分部負責人維納斯特拉（Putu Winastra）亦認為，酒店會保障入住人士的私隱，相信酒店方面永遠都不會詢問旅客的婚姻狀況。因此旅客與伴侶抵達時，酒店會安排他們同住一室。

有關法律在三年後生效，觸犯婚前性行為罪的人士面臨最高入獄一年或1000萬印尼盾（約5000港元）罰款；而同居罪的最高刑罰則是六個月監禁或繳交1000萬印尼盾罰金，惟只有事主的近親才可向當局舉報相關罪行。