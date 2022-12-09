德國批准科興疫苗進口　德媒：旨在推進中國批准復必泰

德國衞生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）證實，已批准放行中國生產的科興疫苗進口，不過只允許在中國大使館和領事館的責任範圍內進行接種。德國《明鏡周刊》認為，德國衞生部為進口科興疫苗放行，旨在推進德國BioNTech公司生產的mRNA冠病疫苗復必泰在中國獲批的進程。



根據德國之聲報道，勞特巴赫說，希望通過這一步驟，讓在德國的中國公民能接種本國疫苗，獲得更多的免疫保護。勞特巴赫說，他可以設想，一些中國人更加信任這款中國產的冠病疫苗。

該進口許可自星期三（12月7日）起生效。此前，德國負責疫苗審核的保羅-艾里希研究所（PEI）對科興疫苗做出的評估，為這一批准程序開放了綠燈。勞特巴赫表示，這一評估消除了此前對科興疫苗安全性的一些顧慮，因為已經獲得了足夠的數據支撐，他可以"不帶任何保留地"同意該款疫苗在德國使用。

德國聯邦政府並不計劃將該疫苗開放給所有德國人施打。不過隨着這一批准，今後接種過科興疫苗的人，在德國也將被視為「已接種者」。此前，只有接種了在德國被正式批准上市的疫苗，才可獲得相應的證明。

對於生活在德國的中國人是否將可以在中國使領館接種科興疫苗，媒體就此致信中國駐德大使館詢問，但尚未得到回覆。

《明鏡》報道分析認為，德國衞生部為進口科興疫苗放行，可能屬於柏林和北京之間的"互換條件"，旨在推進復必泰在中國獲批的進程。路透社11月底引述德國聯邦政府和衞生部發言人報道，德國政府和中國方面就復必泰疫苗在中國使用的事宜正在"接觸中"。

復星醫藥2021年7月對外透露，中國藥監局已經通過對復必泰的專家評審，但此後再無下文。德國總理朔爾茨在11月初訪問中國期間表示，中方將允許在華生活的外國人接種復必泰疫苗，並同意加快該款疫苗的審批進程。朔爾茨當時認為復必泰疫苗在中國獲得普遍批准，是「可以想像的」，不過前提是，中國和歐盟的監管機構之間要有更密切的合作。

中國國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵曾在11月17日回答覆必泰何時在中國上市的最新進展時表示，目前，中國相關部門綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素後，正在制定加快推進冠病病毒疫苗接種的方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

