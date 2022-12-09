阿德恩擬2023年初率領貿易團訪華　稱習近平歡迎

新西蘭總理阿德恩星期五（12月9日）說，中國一旦開放邊境，她希望率領一個貿易代表團到中國進行訪問。中國剛在兩天前宣布取消大部分防疫規定。



路透社報道，中國為新西蘭的最大貿易夥伴國。中國放寬管制措施，對疲軟的經濟猶如注入了一劑強心針。

阿德恩星期五在奧克蘭的新西蘭-中國商務理事會會活動中致辭時說：「我確實希望在情況允許時到中國訪問。」她透露，上個月她在曼谷的亞太經合組織（APEC）峰會與中國國家主席習近平舉行雙邊會談時，已向習近平表明此意。

那是阿德恩和習近平2018年以來首次面對面會晤。

阿德恩說：「我與習主席討論了我們期望在明年初率領一支貿易代表團到中國，他對我們的計劃表示歡迎。」

星期五的新西蘭-中國商務理事會會活動是為慶祝兩國建交50周年。

阿德恩說，儘管面臨了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行的挑戰，事實證明新西蘭與中國的貿易和經濟聯繫具有韌性。

不過阿德恩也說，新西蘭和中國的關係是重要、複雜和不斷演變的。

阿德恩說：「我們一再發現，中國和新西蘭在某些領域有分歧，我們的利益或世界觀存在差異。」

她補充說，在雙方存在分歧的領域，新西蘭政府仍然願意與中國交流，並繼續倡導新西蘭的利益和價值觀，在需要時我們會直言不諱。

阿德恩說：「我們是在可預測、前後一貫和尊重的前提下這麼做的。」

新西蘭長期以來，被視為五眼聯盟中對中國採取溫和路線的成員。但今年早前，在中國和所羅門群島達成一項安全協議後，新西蘭對中國的立場變得較為強硬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

