習近平出席首屆中國海合會峰會　期待與各方推進落實全球發展倡議

國家主席習近平，在12月9日出席首屆中國與海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，以及中國與阿拉伯國家峰會。習近平在海合會峰會致詞，強調定支持海合會國家維護自身安全，支持地區國家通過對話協商化解分歧，構建海灣集體安全架構。



首屆中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會在沙特首都利雅得舉行。習近平在峰會致詞，表示中方期待同各方推進落實全球發展倡議，落實聯合國2030年可持續發展議程，促進地區發展繁榮。

習近平稱中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，並開展油氣貿易人民幣結算。中方願與海合會國家開展金融監管合作，成立共同投資聯合會，支持雙方主權財富基金以多種方式開展合作，加強數字經濟和綠色發展等領域投資合作。

中方亦願意在金融監管、創科和航天太空等方面合作，與海合會國家展開航天員選拔訓練合作，歡迎海合會國家航天員進入中國太空站，與中國航天員聯合飛行，展開太空科學實驗。

主持峰會的沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）表示，海方高度評價海中各領域合作取得的豐碩成果，海方致力與中國加強經驗交流和技術合作，推動雙方在基礎設施、衛生、能源等領域合作取得更多成果，更好應對糧食危機和能源危機等全球挑戰。