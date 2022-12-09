國事訪問沙特：習近平和薩勒曼為什麼一拍即合？

中國國家主席習近平正在沙特訪問，他還將參加在沙特舉行的首屆中阿合作峰會和中國海灣國家合作峰會。十八大後，習近平2016年訪問中東選擇的是沙特、伊朗、埃及。十九大後，習近平2018年訪問中東選擇的是阿聯酋。

此次是二十大後習近平首次訪問中東。單獨訪問沙特，並同時在沙特舉辦中阿合作峰會和中國海灣國家合作峰會，代表了中國對沙特作為中東大國、海灣大國的鼎力支持。這顯然是意味深長的。

習近平此訪備受關注，一個重要的背景是沙特同美國關係陷入低谷，中沙關係的靠近被認識對美國意有所指。還有聲音認為中國意在打通人民幣結算石油通道，取代美國的石油美元霸權。

沙特接待習近平到訪的規格非常高。12月7日習近平乘坐的專機進入沙特領空後，沙特空軍4架戰機升空護航。專機進入利雅得上空後，6架「沙特之鷹」禮賓護衛機隨行伴飛。圖為沙特利雅得省省長費薩爾親王、外交大臣費薩爾親王、中國事務大臣魯梅延等王室重要成員和政府高級官員熱情迎接習近平。（中國外交部）

事實上，石油美元霸權牽涉甚廣，中國雖然有意推動人民幣來結算石油貿易，但不可能立刻獲得沙特的響應。從整體的外交佈局看，中國對沙特尤為重視，對中東外交尤為重視，是在中美博弈的大背景下，推動中間地帶不斷擴大化的產物。

俄烏衝突以來，中東國家大部分國家都持中立立場，沒有在能源問題上站在美國立場，這是非常重要的態度。中東可以不參加美西方對俄羅斯的制裁，是否未來中美矛盾激化時不參加對華制裁？

中東是中國能源的重要來源，中國和中東關係的穩定是維持中國發展安全的非常重要一環。如果中東能夠在中美之間保持中立，對中國無疑是利好的。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

美國從中東撤軍，戰略重心逐步轉移到印太時，中東國家也同步在大國退場的過程中獲得了全新的空間和發展機遇。

2022年9月的上合峰會吸納了伊朗成為正式成員國。據悉，沙特、卡塔爾、阿聯酋、土耳其等不少中東國家都在謀求加入上合。2022年10月中國公開對沙特加入金磚表示支持。

當中東國家有意同向上合金磚靠攏，展現對發展的強烈願望時，作為上合、金磚兩大平台的主要國家，中國重視中東，重視沙特，是水到渠成的。這種合作是一拍即合的。