中阿峰會發表聯合聲明　重申加強多方面合作

首屆中國與海灣阿拉伯國家合作委員會峰會12月9日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行，與會的中國國家主席習近平及沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman，MbS）等領袖同意在多方面加強合作，推動經濟發展及能源和糧食安全等。



以下為聲明全文：

中華人民共和國和海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會聯合聲明

應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特邀請，中華人民共和國和海灣阿拉伯國家合作委員會成員國領導人於2022年12月9日在利雅得召開會議，與會領導人包括：

中國國家主席習近平，

沙特王儲兼首相穆罕默德，

阿聯酋聯邦最高委員會成員、富查伊拉酋長哈馬德·本·穆罕默德·沙爾基，

巴林國王哈馬德·本·伊薩·阿勒哈利法，

阿曼內閣事務副首相法赫德·本·馬哈茂德·阿勒賽義德，

卡塔爾埃米爾塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼，

科威特王儲米沙勒·艾哈邁德·賈比爾·薩巴赫，

海合會秘書長納伊夫·法拉赫·穆巴拉克·哈吉拉夫。

會議達成以下共識：

1.雙方領導人同意加強中國和海合會建立起來的戰略伙伴關係，強調要在政治、經濟和文化等領域推動這一戰略伙伴關係進入新時代，並通過了為實現這一目標而制定的《中華人民共和國和海灣阿拉伯國家合作委員會戰略對話2023年至2027年行動計劃》。

2.雙方領導人指示雙方繼續開展各層級戰略對話，就共同關心的議題進行討論並協調立場，支持旨在實現全球經濟復蘇的努力，應對新冠肺炎疫情等挑戰給經濟帶來的消極影響，積極保障供應鏈韌性以及糧食、能源供應安全，推動在清潔能源來源和技術開發領域建立合作關係，幫助最有需要的國家並協助滿足其人道領域需求。

3.雙方領導人強調應相互支持，實現雙方共同利益。中國支持海合會國家維護國家主權和領土完整，維護自身安全和穩定，實現融合發展。海合會國家支持中國發展經濟、維護國家主權和領土完整，恪守一個中國原則。

4.雙方領導人強調應繼續深化雙方在能源、貿易、投資、金融、工業、高科技、航天、衛生等領域的合作，實現雙方共同利益，包括盡快完成中海自由貿易區談判。

5.雙方領導人表示願加強文明對話和不同文化間的交流互鑒，維護文明多樣性，強調各國人民和民族包容共處是國際社會最重要的原則和價值基礎。鼓勵雙方在文化、教育、旅遊、新聞、體育等領域的交流合作以及雙方智庫之間的友好交往，鼓勵雙方人民民心相通。

6.雙方領導人讚賞卡塔爾成功舉辦2022年世界盃，讚賞該賽事在促進人文、文明、文化和思想交流方面發揮的積極作用；雙方領導人譴責針對卡塔爾的惡意媒體攻擊。雙方領導人歡迎並支持卡塔爾於2023年3月5至9日舉辦聯合國第五次最不發達國家第二階段元首及政府首腦級會議。

7.雙方領導人譴責恐怖主義，無論其源頭為何，反對一切形式和表現的恐怖主義，努力切斷恐怖主義資金來源，決心加強國際和地區努力，以打擊恐怖主義和極端主義，防止任何個人和實體向恐怖組織提供資金、武器和招募人員，阻止一切威脅地區安全和穩定的活動。

8.雙方領導人就地區和國際問題進行討論，一致同意應共同努力實現全球和平、安全、穩定和繁榮，將恢復國際和平與安全作為優先事項，通過各國相互尊重和開展合作實現發展和進步，堅持國際法準則、國際人道主義法、《聯合國憲章》和睦鄰友好原則，維護以尊重各國主權、領土完整和政治獨立為基礎的國際秩序，不干涉別國內政，不使用武力或以武力相威脅。

9.雙方領導人強調應支持《不擴散核武器條約》，阻止大規模殺傷性武器在海灣地區擴散，確保伊朗核計劃的和平性質，以維護國際和地區安全與穩定，強調呼籲伊朗同國際原子能機構開展全面合作。

10.雙方強調海灣阿拉伯國家和伊朗間的關係應遵循睦鄰友好和不干涉內政原則，尊重國家獨立、主權和領土完整，根據《聯合國憲章》和國際法，通過和平方式解決分歧，不訴諸使用武力或以武力相威脅，維護國際和地區安全與穩定。

11.雙方領導人強調地區國家參與的全面對話的重要性，以處理伊核問題、破壞穩定的區域性活動，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持，防止彈道導彈和無人機擴散，保障國際航道和石油設施安全，遵守聯合國決議和國際法理。

12.雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合酋長國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決三島（大通布、小通布、阿布穆薩）問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題。

13.雙方領導人呼籲伊拉克尊重科威特主權和領土完整，遵守聯合國安理會各項決議，尤其是第833號決議，以及兩國之間業已簽署的，並交存聯合國的各項協議。呼籲伊拉克完成同科威特的海上劃界。

14.雙方領導人強調應在「兩國方案」基礎上，根據聯合國相關決議和「阿拉伯和平倡議」公正解決巴勒斯坦問題，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立的巴勒斯坦國，應停止定居點活動和一切單邊行動，尊重耶路撒冷及其聖地的歷史現狀。

15.雙方領導人強調支持阿里米主席領導的也門總統領導委員會，表示希望根據海合會倡議及其執行機制、也門全國對話會議成果、聯合國安理會2216號決議政治解決也門問題，呼籲也門各方在聯合國主導下立即開啟直接談判，繼續遵守停火協議，支持滿足也門人民的人道、救濟和發展需求。雙方領導人譴責胡塞民兵針對沙特、阿聯酋、也門境內以及水路通道、國際航道上的民用目標所發動的一切恐怖襲擊，呼籲各國就反對上述行徑進行合作，恪守聯合國安理會2216號和2624號決議關於武器禁運的規定。

16.雙方領導人強調全力支持伊拉克主權、安全、穩定、發展和繁榮，以及伊方的反恐努力。強調應根據聯合國安理會2254號決議，加大努力實現敘利亞危機政治解決，維護敘利亞主權和領土完整。強調同黎巴嫩人民站在一邊，繼續支持黎巴嫩主權、安全和穩定，支持黎巴嫩武裝部隊保衛黎巴嫩國境、抵抗極端恐怖組織威脅。支持根據聯合國安理會有關決議解決利比亞危機的努力，鼓勵利比亞各方在聯合國主持下，盡快舉行選舉，統一國家機構，所有在利外籍作戰人員和雇傭兵都應撤離。

17.雙方領導人強調，應促進阿富汗的安全和穩定，並加大努力向阿富汗人民提供人道主義援助，呼籲阿富汗當局履行義務，保障阿全體人民的基本權益和自由，組建包容性政府，確保阿富汗領土不被任何恐怖組織利用，或被用於輸出毒品。

18.雙方領導人強調支持一切旨在根據國際法和《聯合國憲章》推動局勢緩和以及政治解決烏克蘭危機的國際努力，以保護生命和財產安全，維護國際和地區的安全與穩定。