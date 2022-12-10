《紐約時報》前編輯：Twitter擁有「秘密黑名單」　限制部分用戶

美國獨立記者、《紐約時報》（New York Times）前編輯魏斯（Bari Weiss）12月9日表示，Twitter設有「秘密黑名單」，限制一些「不利帖文」的曝光率，以及多個右傾組織或人物的帳戶。



半島電視台（al-Jazeera）報道，魏斯引用一個根據Twitter內部文件的調查，發現該公司的前管理層設立「趨勢黑名單」（Trends Blacklist）、「搜索黑名單」（Search Blacklist）及「不要擴大」（Do Not Amplify）標籤，限制特定帳戶的覆蓋度。

魏斯提到，遭列入有關秘密黑名單的名人包括反對在疫情期間封城的美國史丹福大學（Stanford University）教授巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）、保守派社會運動家科克（Charlie Kirk）等。她同時以多名匿名Twitter員工的言論佐證，當中包括相信是用於黑名單的介面截圖等。

其中一名Twitter工程師向魏斯稱，公司控制少許可見度及內容的增幅，而且一般人都不知道這個運作情況。魏斯指出，大部分政治敏感的決定都是由稱為「網站誠信政策、政策升級支持」（Site Integrity Policy, Policy Escalation Support）團隊負責，該團隊成員包括前法律、政策和信託主管蓋德（Vijaya Gadde）及安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）等。

對於魏斯的指控，Twitter前產品總監貝克普爾（Kayvon Beykpour）回應指，公司從來沒有否認將帳戶分級，但否認有秘密屏蔽（Shadow Banning）。