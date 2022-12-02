Twitter再暫停Kanye West帳號　一張圖令Elon Musk忍不住：他違規

美國知名饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye）再爆出新風波，12月1日他在Twitter分享一張結合納粹符號與大衛星（Star of David，猶太教標誌）的圖像，引發批評浪潮，Twitter新老闆馬斯克（Elon Musk）證實暫停其帳號，並指對方一再違規。



Kanye West之前在10月已曾被封鎖帳號，至馬斯克入主Twitter後，其帳號在11月初解封，他11月20日再度重返Twitter發文。

他12月1日下午分享的圖像中，把象徵納粹德國的卍符號放在大衛星的中間，隨後有網民留言，點名叫馬斯克「修理」一下，馬斯克2日回覆「我盡力了，雖然如此，他還是一再違反我們反對煽動暴力的規定。帳號將暫停。」

目前Kanye West的Twitter帳號已經換成寫上「戶口暫停」字句的畫面，帖子也未能顯示。

馬斯克又發文解釋，他並非因為Kanye West之前發過他的「不討好照片」而封鎖對方的戶口，指「坦白說，我覺得那些照片是幫助減肥的動力。」

馬斯克未有講述會暫停Kanye West的帳號至何時，Kanye West則在另一社交平台Truth Social上傳疑似是他與馬斯克的私下對話截圖，其中他質疑馬斯克指「誰讓你做判官？」馬斯克則以禱文回應他。

Kanye West又刊出Twitter頁面截圖，似乎顯示帳號會暫停約12小時。