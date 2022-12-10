中沙聯合聲明：加強「一帶一路」能源合作　體現兩國戰略夥伴關係

中國國家主席習近平12月9日結束沙特阿拉伯訪問行程。兩國同日發表聯合聲明，表明要加強石油、可再生能源等能源領域合作，深化「一帶一路」夥伴關係。



新華社9日報道，習近平在訪問期間與沙特國王薩勒曼（King Salman）和王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）會面，雙方就鞏固和發展中沙全面戰略夥伴關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，並簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協議》。

聲明稱，雙方對雙邊關係在過去三十多年間各時期取得的良好發展表示滿意，強調應在兩國全面戰略夥伴關係框架下，在各領域持續共同努力，深化關係，使其進入新的充滿希望的境界。

雙方重申將繼續堅定支持彼此核心利益，支持對方維護國家主權和領土完整，共同捍衛不干涉各國內政原則等國際法基礎和國際關係基本準則。沙方重申恪守「一個中國」原則。中方支持沙方維護國家安全穩定，強調堅決反對任何干涉沙特內政的行徑，反對任何針對沙特平民、民用設施、領土和利益的襲擊。

在能源方面，雙方強調，加強能源合作是兩國重要戰略夥伴關係的體現，提及兩國石油貿易規模及良好合作基礎，推進並鞏固雙方在石油領域的合作符合中沙共同利益。中國歡迎沙特在支持全球石油市場平衡穩定方面發揮的作用，歡迎沙特作為中國原油的主要可靠來源國。雙方一致同意共同探索石化領域的投資機遇，開發石油轉石化技術領域富有前景的項目，加強在電力、光伏、風能等可再生能源來源及相關項目開發、碳氫化合物的創新利用、能效、能源產品及相關產業鏈本土化等領域和項目上的合作，加強在和平利用核能領域的合作，以及在人工智能、能源產業創新等現代技術開發領域的合作。

聲明稱，雙方均認為應深化共建「一帶一路」倡議項下共同合作，中國歡迎沙特相關機構加入「一帶一路」能源和投資夥伴關係，加強沙特作為中國企業生產和出口能源產品的區域核心地位，對地區國家以及歐洲和非洲能源產品消費國的能源項目進行共同投資。沙特表示期待在沙特未來大型項目中吸收中國經驗，願促進沙特在華投資，消除投資障礙，強調吸引中資跨國企業在沙特開設地區總部的重要性，讚賞有關中國企業重視並已獲在沙開設地區總部的許可，應藉鑑中國先進經驗和能力，惠及兩國經濟。