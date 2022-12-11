諾貝爾頒獎禮再次以實體方式舉行　白羅斯和平獎得主由妻子代領

2022年的諾貝爾獎頒獎典禮，在12月10日於瑞典首都斯德哥爾摩舉行。這是自疫情爆發以來，闊別兩年再度以實體方式舉行的頒獎禮，而和平獎在同日較早時與挪舉行頒獎禮，白羅斯維權人士比亞雅斯基（Ales Bialiatski）由妻子代領。



2022年的諾貝爾獎在10月公布，頒獎禮至12月10日才舉行。和平獎率先在挪威首都奧斯陸舉行，今屆和平獎由白羅斯維權人士比亞雅斯基、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）及烏克蘭人權組織公民自由中心（Centre for Civil Liberties）共同獲得。

因比亞雅斯基正被囚禁，由妻子代為領獎。比亞雅斯基的妻子致辭時表示，比亞雅斯基會將這個獎獻給予數以百萬計走上街頭及在網上捍衛公民權利的白羅斯人。她表示國内正經歷戲劇性局勢及人權鬥爭，又引述比亞雅斯基表示，無悔推動白俄羅斯的民主運動而身陷牢獄。

其他的諾貝爾獎包括物理、化學、醫學、文學及經濟學獎，則於瑞典首都斯德哥爾摩舉行。這是自疫情爆發以來，闊別兩年再度以實體方式舉行的頒獎禮。2020年及2021年的頒獎禮均以線上舉行，獲獎者各自在自己的國家領取獎牌。