諾貝爾和平獎得獎當天　俄國人權組織「紀念」即被法院充公財產

撰文：歐敬洛
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俄羅斯一間地方法院在10月7日，亦是諾貝爾和平獎頒發當天，宣判充公得獎的人權組織「紀念」（Memorial）財產，理由是組織「為納粹犯平反」，抺黑俄羅斯政府。

諾貝爾和平獎在10月7日頒發，由白俄羅斯維權人士比亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」，及烏克蘭人權組織「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）奪得。

莫斯科地方法院同日下令，充公組織紀念在莫斯科總部的全部財產。檢察長辧公室代表在法庭上表示，為納粹犯平反、抺黑俄羅斯政府、製造蘇聯的虛假形象。

紀念在過去30年來，記錄被蘇聯及俄羅斯管治下遭迫害的受害者資訊，包括紀錄在車臣戰爭期間，收集和核實俄軍及親俄部隊虐待民眾、戰爭罪行的信息。2009年，組織在車臣的分部負責人葉斯捷米羅娃（Natalia Estemirova）因工作遇害。俄羅斯當局在2021年12月勒令要求組織解散。

紀念發現人表示，組織是一個網絡，串連人的活動，雖然他們與其他組織同樣備受巨大壓力，但強調「不可能禁止記者和自由」。

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