諾貝爾頒獎禮　俄羅斯人權組織「紀念」稱被要求勿領獎

諾貝爾和平獎12月10日在挪威首都奧斯陸舉行，得獎人之一、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）主席拉欽斯基（Yan Rachinsky）表示，俄羅斯當局曾要求他們不要領獎。



拉欽斯基接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他被當局告知不要領取諾貝爾和平獎，理由是「不合適」。

紀念是俄羅斯最歷史悠久的民權組織之一，在前蘇聯時代成立，組織紀錄了自蘇聯時代鎮壓和迫害反對者的證據，至2021年遭政府勒令關閉。

拉欽斯基表示，儘管他的安全受到威脅，但紀念能維持工作十分重要：「在今天的俄羅斯，沒有人的人身安全可以得到保證。許多人被殺害，但我們知道有罪不罰將導致什麼後果……我們需要以某程方式走出這個坑。」

2022年諾貝爾和平獎，得主分別是紀念、克蘭人權組織公民自由中心（Centre for Civil Liberties）及白羅斯維權人士比亞雅斯基（Ales Bialiatski）。評審委員會表示希望透過和平獎，表揚於俄羅斯、白羅斯及烏克蘭，在人權、民主及捍衛和平共處方面有傑出貢獻的人，又說紀念秉持面對過去罪行，對防止重蹈覆轍至關重要的信念。