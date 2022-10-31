哲學家沙特「永遠在作秀」 ？　他為什麼拒領諾貝爾獎？｜王璞

假如說波伏娃是一生都在撒謊的女人，那麼她的情人薩特可說是一生都在作秀的男人。（編按：波伏娃港譯波娃，薩特港譯沙特。）

文：王璞｜原題：他人即地獄？



波娃是女性主義的代表人物。圖為1955年，其同伴侶尚-保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）一起至北京參加中華人民共和國建國六周年慶典的場景。（來源：維基百科公有領域）

薩特的名言「他人即地獄」，是我對他存在主義理論的最早認識。那時我在讀研究生，住集體宿舍。四人一間，房間里放下四張碌架床和四張桌子就沒一點空位了。坐里面的人要出去，坐外面的人就必須站起來。房間小得連氧氣都因別人的存在而不夠用似的，所以我本能地從字面意思理解薩特這一名言。

沙特《無路可出》書封（Goodreads）

而薩特用以圖解這一哲學命題的小說《禁閉》（編按：港譯《無路可出》），正是設定了三名身處一間禁閉室的囚徒，他們互相厭惡、爭吵、對抗，但誰也無法離開無法死去，每個人對別人都變成了地獄。

可是畢業時我對這一名言已發生懷疑。原因很簡單，三年相處之後，我們四名宿友成了好友，分享喜樂也分享哀傷。當你苦於失眠難以入睡時有人在身邊大聲喧嘩，他人的確是地獄；可當宿友見你躺床上了連戴耳機聽收音機都把音量開到最小時，他人就情同親人了。

我想，他人是地獄的可能性是與大家之間的忍耐、同情、和理解程度成反比的，當互相之間的忍耐、同情、和理解達至一定程度，情況就會發生反轉，他人不再是地獄了，變成了難友、伙伴和摯友。

德国哲学家萨特。 UNSPECIFIED - CIRCA 1900: Jean-Paul Sartre. (Photo by Dominique BERRETTY/Gamma-Rapho via Getty Images)（图源：GETTY/VCG）

我後來又讀了薩特其他著作：文論、小說、還有自傳，對這句名言又有了新的理解。我想，除了字面上的意思，還可以把它理解為：世界上每個人都不是單獨存在的，都勢必活在他人的目光下。無視他人的目光就會變成無法無天的混蛋。每個人的存在都必須以別人也能存在為前提。法律就是因此而制定的。

但是，如果過份在乎他人的目光，分分秒秒都以他人的目光來調校自己的存在，你就象一個永遠下不了台的演員一樣，永遠在作秀，永遠在勞苦。他人的存在就成了自己存在的地獄。

薩特就活成了這麼個人，一生都在追求掌聲和名望，為了讓自己在觀眾眼里永遠最特別最出彩，他的婚戀、他的事業、他的一言一行都得不同凡響特立獨行。獲得諾貝爾獎也選擇不去拿，因為不去拿比去拿更具轟動效應。

不過無論如何，一生都在作秀比一生都在撒謊好。這讓他跟波伏娃一起參觀了中國回來，明智地選擇一言不發。畢竟是個造詣非凡的哲學家，他明白，發言的話，要未得罪情人要未得罪觀眾，於是沉默是金。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

