秘魯首任女總統主持新內閣就職儀式　民眾示威要求重新大選

撰文：歐敬洛
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秘魯新總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）在12月10日，就新一屆內閣舉行就職儀式。但全國前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）的支持者發動示威，要求重新舉行大選。

前總統卡斯蒂略在12月7日宣布解散國會，宣布戒嚴並成立緊急政府。國會無視解散命令並繼續召開會議，表決通過對卡斯蒂略彈劾。卡斯蒂略以發動叛亂和陰謀罪被捕，目前遭警方拘禁。

博盧阿爾特在同日就任總統，並在10日就新一屆內閣舉行就職儀式。她任命前財政部副部長孔特雷拉斯（Alex Contreras）為經濟部長，化學工程師費拉（Oscar Vera）擔任能源及礦業部長，這是依賴銅產的秘魯的一個重要職位。

博盧阿爾特在電視講話中表示，正努力組建一個團結和民主的內閣，以滿足國家需要。博盧阿爾特是秘魯的首位女性總統，若不舉行新的大選，她的任期將持續至2026年。

民眾示威要求關閉國會及重新舉行大選

卡斯蒂略否認上述指控，其支持者自8日起在部份城市舉行示威活動。示威者遊行抗議，並封鎖主要道路。他們要求關閉國會，重新舉行大選，以及起草新憲法，更有人指博盧阿爾特為「篡位者」，要求釋放卡斯蒂略。

當地警方8日曾發射催淚彈，並同數百名示威者發生衝突。

博盧阿爾特10日表示會尋求提前大選，但無意修改憲法。

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