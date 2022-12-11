與科索沃關係劍拔弩張　塞爾維亞總統尋求北約派兵

塞爾維亞（Serbia）總理布爾納比奇（Ana Brnabić）12月9日稱普里什蒂納（Pristina，科索沃當局）已將科索沃（Kosovo）局勢推向戰爭邊緣。貝爾格萊德（Belgrade，塞爾維亞當局）稱北約領導的維和部隊並沒有完成任務，尋求讓維和部隊返回科索沃地區。



塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）10日稱將要求北約維和部隊派員重返科索沃北部，相信這個要求不會獲得批准。這是塞爾維亞首次動用1999年結束科索沃戰爭的聯合國決議項下條款。塞爾維亞的建議已導致相關地區局勢升溫。

科索沃總理庫爾蒂（Albin Kurti）的辦公室表示，塞爾維亞要求北約派兵是「一種侵略行為」，表明「塞爾維亞有破壞該地區穩定的傾向」。

在武契奇發言之前，當地發生一系列事件，導致科索沃當局與在科索沃北部地區佔多數的塞族人緊張關係升溫。法媒記者稱，位於科索沃北部塞族人佔多數的城市爆發示威，緊急警告響起，宣告示威開始。

當地10日發生數百塞族人堵路的行動，之後他們與警方交火。堵路導致兩個通過塞爾維亞的過境點被封鎖。現場有大量貨車、救護車及農業用車被用作堵路。

有示威者向法媒表示，他們不滿一名被指襲擊科索沃警員的塞族前警員被捕。示威者希望通過示威阻止被捕警員移送到普里什蒂納。科索沃內政部長稱，2名被捕前警員當中，其中1人在過去數天涉及攻擊警員。

警官及選舉官員12月6日稱，名為Dejan Pantic的警察是因襲擊選舉委員會辦公室被捕。6日當天選舉官員到方科索沃北部兩個城市準備選舉事宜，現場發生爆炸及響起槍聲。所幸無人受傷。

發生堵路事件後，科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）宣布，本在12月18日舉行的地方選舉，延至2023年4月舉行。一些塞族政黨已表明將杯葛選舉。

科索沃在2008年宣布獨立，美國和一些西方國家予以承認，但聯合國沒承認它是獨立國家。塞爾維亞堅持它對科索沃擁有主權。

科索沃人口約180萬人，大部份是阿爾巴尼亞人，當中僅約12萬是塞族人。貝爾格萊德一直鼓勵當地塞族人繼續效忠塞爾維亞。

兩地發生紛爭的近因，是11月一些科索沃北部城市的塞族市長、地方法官與約600警察辭職，抗議政府決定用普里什蒂納發出的牌照，取代貝爾格萊德頒發的汽車牌。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）11月警告，在科索沃和塞爾維亞的緊急談判未能解決兩者就科索沃塞族少數民族使用的車牌的長期爭端之後，可能會出現局勢「升級和暴力」。

北約仍有約3,700名維和部隊成員在科索沃駐守。