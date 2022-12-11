慎入｜印度男被150年歷史三叉戟刺穿頸　竟能自行求醫還能說話

印度一名32歲男子拉姆（Bhaskar Ram）在工作場合與同事發生爭吵，同事一氣之下，竟拿起一把有150年歷史的三叉戟刺穿他的脖子。驚奇的是，拉姆不但毫無痛楚，更在緊急前往醫院治療後完全康復，神奇的過程也因此成為網民熱烈討論的話題。



綜合外媒報道，事件發生在11月28日凌晨，當拉姆被緊急轉送至醫院時，他們需叫醒醫生並在凌晨三點為他緊急進行處理。

印度男子遭150年歷史三叉戟刺穿脖子，奇蹟地避開了所有重要部位。

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當時長約50公分的三叉戟從他脖子的右側插入，並一路從左邊穿出約15公分。

經過1.5小時的手術，他們成功取下三叉戟，據稱拉姆當時表示「並不感到痛，也沒有不舒服」。主治醫生也說「我很驚訝當下沒有太多流血或痕跡，只有在嘴邊有一些血跡而已。」醫生表示，三叉戟奇蹟似地避開了所有重要部位，包括氣管、頸動脈、靜脈、食道、喉嚨及骨頭。

拉姆的家人表示，被當成凶器的三叉戟是有150年歷史的古物，平常被放在拉姆家的神壇上，已經有好幾代都是這樣祭拜着它。

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