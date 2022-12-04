Pan Piaon勁敵？韓國美女網紅性感彈琴「一個原因」發片卻沒收入

彈鋼琴也能成為一種「視覺享受」？韓國YouTuber「Leezy」以大尺度的作風聞名，她時常在頻道發布演奏鋼琴的影片，但她與台灣YouTuber「Pan Piano」不同，Leezy不僅會主動露臉，還會換上「幾近全裸」的衣服讓粉絲們一飽眼福。



日前，Leezy在網路節目上直問「彈鋼琴一定要穿衣服嗎？」，火辣發言再掀話題。

韓國網紅Leezy慣以清涼造型示人：（按圖了解）

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Leezy的本名為李海仁（이해인），過去曾在韓國演藝圈發展，不僅曾以女子團體的身分出道，還演出過多部韓劇。然而，演藝圈之路不好走，Leezy遇到經紀公司倒閉，且苦苦等不到復出機會，這才決定另尋他路。因渴望在鏡頭前曝光，2017年時Leezy開設了YouTube頻道，拍攝多部影片與粉絲互動。

近日，Leezy上網路節目《晉級的姐姐們》表示，自己一開始以Vlog的形式經營頻道，卻偶然發現粉絲們對「大尺度」的影片更感興趣，只要她穿得愈少，影片的觀看次數就會愈高，她便一舉走上「赤裸彈琴」的路線。Leezy也在節目上直問，「彈鋼琴一定要穿衣服嗎？」，她深知觀眾就是喜歡這些遊走在尺度邊緣的影片，她認為，若她將衣服「整齊穿好」，那觀眾們一定會失去興趣。

據悉，Leezy的YouTube頻道在今年8月達到百萬訂閱，推估她一個月獲利達2800萬韓圜（約167,963港元），一年更有超過3億韓圜（約1,799,614港元）的收入。Leezy也透露，「幾近全裸」的彈琴影片很快就能突破百萬觀看次數，但她的收入卻未因此增加，因穿着清涼的影片會被YouTube官方「黃標」，黃標後的影片便無法開營收，目前她的頻道可說是「毫無收入」的狀態。

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