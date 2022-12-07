有片︱發狂浣熊襲5歲女兒　強悍媽媽徒手力拼將牠如鐵餅般拋走

美國康涅狄格州（Connecticut）5歲女童瑞莉（Rylee MacNamara）離家要去上學時，突然被一隻發狂浣熊緊緊咬住她的腿，嚇得她尖叫求救，媽媽聽到後立即衝出來救人，然而浣熊怎樣都不肯鬆口，好不容易才把浣熊抓起，大戰畫面在網絡上獲得超過1700多萬人觀看。



面對不知何故發狂的浣熊，這位救女心切的媽媽完全無所畏懼！（按圖了解）

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事件於12月2日早上發生在艾許弗德鎮（Kyran Ashford），女子羅根（Logan MacNamara）因為聽到女兒慘叫聲，衝到外面發現女兒正被浣熊攻擊，她表示，「我原本以為女兒是手指被夾到，絕對沒有想到會有一隻浣熊纏在她腿上」。

約44秒影片中可看到，為母則強的羅根勇敢對抗浣熊，她試着要把浣熊抓起來，然而浣熊卻不願意鬆口，仍緊緊咬住女兒的腿，用力扯了許久才終於把浣熊拉開，另一手則不忘護着女兒。

浣熊後來還想對羅根發動攻擊，她立即像扔鐵餅一樣把浣熊扔到遠處，小動物才終於逃離現場。影片被分享到網絡上獲得上千萬人次觀看，許多網民大讚羅根是年度最強老媽，「看看她把浣熊拋多遠，母愛的力量可不是開玩笑的」，

羅根表示，幸好女兒當天是穿着牛仔褲，所以傷勢比較不嚴重，如果是平常常穿的緊身褲後果不堪設想，她與女兒就醫後已經施打瘋狗症疫苗。當局目前仍在尋找浣熊下落。

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