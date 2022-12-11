科索沃警員與塞族人交火　塞爾維亞總統尋求北約允許派兵

撰文：許懿安
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科索沃（Kosovo）當局與在科索沃北部地區佔多數的塞族人緊張關係升溫，法媒記者稱，科索沃塞族人佔多數的城市12月10日爆發示威，數百塞族人堵路，之後與警方交火。

堵路導致2個通過塞爾維亞（Serbia）過境點被堵塞。現場有大量貨車、救護車及農業用車被用來堵路。

有示威者向法媒表示，他們不滿一名被指襲擊科索沃警員的塞族前警員被捕。示威者希望通過示威阻止被捕警員移送到科索沃首都普里什蒂納。科索沃內政部長稱，2名被捕前警員當中，其中1人在過去數天涉及攻擊警員。

警官及選舉官員12月6日稱，名為Dejan Pantic的警察是因襲擊選舉委員會辦公室被捕。6日當天選舉官員到方科索沃北部兩個城市準備選舉事宜，現場發生爆炸及響起槍聲。所幸無人受傷。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）10日稱將向北約部署的科索沃和平實施部隊（KFOR）提出請求，要求允許塞方派兵到科索沃保護塞族人。但他知這要求不會獲得批准。

這是塞爾維亞首次動用1999年結束科索沃戰爭的聯合國決議項下條款。

科索沃在2008年宣布獨立，美國和一些西方國家予以承認，但聯合國沒承認它是獨立國家。塞爾維亞堅持它對科索沃擁有主權。

科索沃人口約180萬人，大部份是阿爾巴尼亞人，當中僅約12萬是塞族人。塞爾維亞一直鼓勵當地塞族人繼續效忠塞爾維亞。

北約仍有約3,700名維和部隊成員在科索沃駐守。

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