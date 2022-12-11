德國粉碎極右翼政變　計劃收緊槍械管制

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）星期天（12月11日）稱，在粉碎極右翼組織涉嫌密謀暴力推翻政府後，當局計劃收緊槍支法律。



費澤爾是在接受《星期日圖片報》採訪時透露上述消息。她說：「這些人不是無害的瘋子，而是恐怖分子嫌疑人，他們目前正在接受審前拘留。」

德國警方上星期三（7日）逮捕了涉嫌參與這一陰謀的25人。檢察官稱，許多嫌疑人是極右翼「帝國公民」（Reichsbürger，Citizens of the Reich）運動的成員，這一組織否認現代德國的合法性。

「帝國公民」對德國構成了日益嚴重的威脅。在過去一年裏，「帝國公民」的人數從2000人增加至2萬3000人。

檢察官說，嫌疑人中包括擁有武器並知道如何使用武器的人員。這一組織曾試圖招募現役和退役軍人，並囤積了武器。

報道還引述費澤爾的話稱：「我們需要當局施加最大壓力」，以收繳這一組織的武器。這就是政府將「很快進一步收緊槍支法律」的原因。

在上周的突襲之前，當局已經沒收了1000多名帝國公民成員的武器。然而，當局認為這一組織還有至少500成員持有槍支許可證。

本文獲《聯合早報》授權轉載

