勁過「天選之人」美國男被發現是新冠超級免疫者　血液可殺死病毒

美國佐治亞州的一名男子霍利斯（John Hollis）發現自己擁有「超級血液」，這使他成為世界上對新冠病毒免疫能力最強的人之一。測試結果顯示，其血液在被稀釋1萬倍的情況下仍能殺死90%的新冠病毒。



俄衛網12日引述《每日郵報》稱，霍利斯的抗體不僅大量存在，而且它們的效力似乎不會隨着時間的推移而耗盡。

他還對所有日益強大的病毒變體免疫，科學家認為他的「超能力」甚至可以延伸到嚴重急性呼吸綜合症（SARS）。

據霍利斯稱，世界上擁有這種特殊免疫力的僅有四人，他是其中之一。他說，儘管如此，科學家們表示，可能有多達百分之一的人對這種病毒幾乎完全免疫。

霍利斯是維珍尼亞州喬治梅森大學的發言人，他在特殊情況下發現了自己擁有罕見的「超級抗體」。

2020年夏天，喬治・梅森大學應用蛋白質組學和分子醫學中心的聯合主任利奧塔（Lance A. Liotta）讓霍利斯準備一份新聞稿，呼籲接觸過新冠病毒的人參與他正在進行的一項研究。

4月初，霍利斯在利奧塔的辦公室舉行45分鐘的會議，會議結束時，他突發奇想地提到，儘管與他的同住的室友患病，他很驚訝自己沒有感染新冠病毒。

於是，利奧塔在得到霍利斯的同意後採集他的唾液和血液樣本。2天內，霍利斯接到利奧塔的電話，告訴他這個令人震驚的消息。

據利奧塔說，霍利斯幾個月前就感染這種病毒，並產生強大的抗體。

事後霍利斯回憶起2020年4月醒來時鼻子充血，他認為他當時可能感染了病毒。利奧塔認為他是在那時體內創造「超級抗體」。

霍利斯稱，自己很高興擁有這種免疫力，希望這些發現可以幫助其他人抵抗新冠病毒。