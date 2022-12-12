秘魯反政府示威演變暴力衝突2死4傷

撰文：張顥庭
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秘魯12月11日反政府示威釀成暴力衝突，南部城市安達韋拉斯（Andahuaylas）2死4傷。總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）12日表示，會向國會提案提前兩年舉行大選。

英媒12日引述當局稱，一名15歲及一名18歲男子在安達韋拉斯11日的警民衝突中喪生，或為槍傷所致。另外4名傷者正在衛生中心接受治療。

示威者放火焚燒當地警察局，又燒毀安達韋拉斯機場無線電台房，令導航服務受阻。警方到場後雙方爆發衝突，兩名警員一度被當成人質。機場已在當日關閉。

首都利馬11日亦有數百名示威者上街抗議，遭警方發射催淚彈驅散。

新任總統博盧阿爾特12日表示會向國會提交法案，將大選提前兩年，在2024年4月舉行。

俄衛網12日報道，卡斯蒂略拒絕接受當局毒檢及精神病學檢查。外界指卡斯蒂略對公眾作最後一次演講時受毒品影響，總檢察院隋即要求毒檢。

秘魯前總統卡斯蒂略7日宣布解散國會並成立緊急政府，被當局以發動叛亂和陰謀罪拘捕。國會無視解散命令，新總統博盧阿爾特亦在同日上任。民眾自8日在全國發起反政府示威，要求關閉國會、重新舉行大選，並釋放卡斯蒂略。

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