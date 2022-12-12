阿聯酋副總理晤胡春華　稱高度重視發展對華關係

阿聯酋副總理兼總統辦公廳主任曼蘇爾12月11日在阿聯酋首都阿布扎比會見中國國務院副總理胡春華時指出，阿方始終高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國原則，願同中方深化經貿、能源、投資等領域合作。



據中國商務部網消息，當地時間12月11日，中國國務院副總理胡春華在阿聯酋首都阿布扎比會見阿副總理兼總統辦公廳主任曼蘇爾。

胡春華指出，今年以來，習近平主席同穆罕默德總統先後會晤和通電話，就深化兩國全方位合作達成廣泛共識。日前，首屆中國-阿拉伯國家峰會和中國－海合會峰會成功舉行，取得豐碩成果。中方願與阿方一道，認真落實好兩國元首共識，推動中阿關係和兩國務實合作取得新進展。

胡春華表示，中方願同阿方鞏固政治互信，加強發展戰略對接，推進高質量共建「一帶一路」，在鞏固傳統能源合作基礎上，積極拓展新能源和可再生能源領域合作，打造高科技領域合作新亮點，進一步加強抗疫合作。

曼蘇爾表示，阿方始終高度重視發展對華關係，堅定奉行一個中國原則，願同中方深化經貿、能源、投資、工業、科技、教育、人文和醫療衛生等領域合作，進一步密切在國際和地區事務中溝通協調，不斷豐富阿中全面戰略夥伴關係內涵。