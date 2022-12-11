中國與沙特的新時代互動 重點不會只有「石油人民幣」
當地時間12月8日，中國國家主席習近平在利雅得王宮同沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）舉行會談。
習近平指出，沙特是阿拉伯世界和伊斯蘭世界的重要一員，也是多極化世界的重要力量，是中國在中東地區的重要戰略夥伴。中國願助力沙特經濟多元化發展，落實共建「一帶一路」倡議和沙特「2030願景」對接，推動兩國各領域合作取得更多成果。中方願與沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作。
穆罕默德則表示，期待與中方將沙中全面戰略夥伴關係提升至更高水平，並表示堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權、安全和領土完整，堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政。沙方願與中方擴大貿易與相互投資，歡迎更多中國企業參與沙特工業化進程，參加沙特重大基礎設施建設和能源項目合作，加強在汽車、科技、化工、礦業等領域合作。
會後兩國元首簽署關於氫能和鼓勵兩國直接投資的諒解備忘錄，並同意每兩年在兩國，輪流舉行一次元首會晤，並將中沙高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級。據沙特通訊社報道，沙特與中企華為同樣簽署了諒解備忘錄，內容涉及雲計算、在沙特城市建設高科技建築群等。
早在習近平訪問前，西媒便頻頻報道，「中沙可能改以人民幣結算石油，衝擊美元地位」。然從此次兩國媒體披露文件與消息來看，美國的擔憂並未發生，中沙雖談及能源合作，卻並未釋出兩國將採「石油人民幣」（Petroyuan）的相關消息。但平心而論，去美元化與人民幣國際化的長期趨勢，不會因中沙此次談判而改變或逆反；新時代的中沙合作亮點，重點也絕不僅有石油人民幣。
能源與戰略對接並進
從此次兩國釋出消息來看，中國與沙特未來的產經合作趨勢有以下兩大重點。第一，能源仍是兩國合作主軸；第二，雙方將落實2013年「一帶一路」與2016年「2030願景」的對接，強化雙邊投資、基礎建設、專案項目、技術轉移等場域的相關合作。
首先是能源合作，沙特是中國最大原油供應國，中國亦是沙特最大貿易夥伴和原油客戶，以2021年數據為例，中國市場佔沙特原油出口總量的27%，這一趨勢應會持續發展；中國石化也是沙特阿美（Saudi Aramco）最大原油貿易夥伴和陸上鑽井承包商。但即便是能源場域，中沙近年合作也已不限原油貿易，而是開始朝混合項目推進。
以2016年正式投產的中阿合資延布煉廠為例，總投資額86億美元中，沙特阿美公司擁有62.5%的股權，中石化擁有37.5%的股權，中方也引入自身管理系統、生產體系、專家團隊。截至2021年底，延布煉廠已累計加工原油1.34億噸，生產汽油2,952萬噸、柴油7,995萬噸；裝置開工率、操作完好率等指標在所羅門績效評價中，也位於中東、歐洲和亞太三大地區第一群組。對中石化與沙特阿美來說，延布煉廠的合作於雙方開拓市場、建立合作規範皆有助益。
此次習近平亦在與沙特王儲穆罕默德的會晤中提及，中方願同沙方加強能源政策溝通協調、擴大原油貿易規模、加強勘探開發等合作。在長遠未來內，能源貿易與混合項目合作，都會是中沙互動的重要軸心。
另在發展戰略對接上，2016年沙特提出「2030願景」後，中沙便成立高級聯合委員會，推動「一帶一路」倡議與「2030年願景」進行戰略對接。例如2017年中沙簽署的21項合作備忘錄中，便不僅包括常規能源項目，更有太陽能、風能的基礎建設，以及沙特「智慧城市」的建設計劃。
於中沙兩國而言，國家戰略的對接符合雙方需要。對中國來說，沙特位處歐亞非三洲樞紐的戰略位置，又有龐大能源收入可調度，其政治精英也正推動國家經濟轉型計劃，所需要的新能源技術、工業城規劃、智慧城市建設項目等，皆可在「一帶一路」計劃下提供，對落實「一帶一路」在阿拉伯、乃至中東地區的進展極有助益；對沙特來說，為加快國家經濟多元發展，其也歡迎中國前來投資基礎建設、製造業、旅遊業等非石化產業，協助推動國家轉型，布局後石油時代的經濟軟著陸。
此次雙邊會晤中，習近平便強調，中方願同沙方深化產能和基礎設施建設合作，推進中沙吉贊產業集聚區和重大基礎設施項目建設，提升貿易、投資、金融合作水準，拓展電子商務、數位經濟、清潔能源、高技術、航太研發等領域合作；穆罕默德亦表示，沙方正在努力實現「2030願景」，願同中方繼續積極共建「一帶一路」，擴大貿易與相互投資，讓更多中國企業積極參與沙特工業化進程，參加沙特重大基礎設施建設和能源項目合作，加強在汽車、科技、化工、礦業等領域合作。
簡言之，新時代的中沙產經合作將以能源為主軸，國家戰略對接為途徑，向更多元的場域開拓。
大國博弈持續展演
而在政治場域，中沙靠近也體現了各種層次的大國博弈。
首先是外界盛傳的「以石油結算人民幣」，其雖未在此次中沙會談後落地，卻會是未來中國與沙特、乃至海合會國家合作的重點嘗試方向之一。12月9日習近平出席中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會、GCC）峰會時，便表示中國將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，而中海雙方應充分使用上海石油天然氣交易中心的平台，展開油氣貿易人民幣結算。
不論此一倡議是否刻意針對美國、需要多久才能真正落地，其落實必然影響美元地位，且會深化海合會國家的疏美傾向，並讓中國的國家影響力進一步提升，包括在沙特、海灣地區，以及國際能源市場。
第二是國家軟實力的競逐。西方長年以新疆議題狙擊中國，用意之一便是影響中國與伊斯蘭世界的往來。但從結果來看，此一敘事儘管能在民間輿論場產生漣漪，卻無法全然主導政治精英的決策；另一方面中國持續輸出自己的文化工程，希望建構有別於西方形塑的中國印象，亦在無形之中抵銷了西方的部分砲火。
此次中沙會晤上，習近平特別提起，有100多名沙特中文學習者用中文向其致信，表達對中文的熱愛，中方願同沙方一道，推動兩國中文教育合作取得更多成果；穆罕默德亦表示，希望中方繼續支持沙方增強中文教育能力。12月9日的中海峰會上，習近平更稱中國將同300所海合會國家大中小學合作開展中文教育，同海合會國家合作設立300個中文智慧教室，提供3000個「漢語橋」夏（冬）令營名額，建立中文學習測試中心和網絡中文課堂。中文教育的落地，即是中阿翻譯人才庫的擴充，同時意味文化交流障礙的下降，以及耕耘國家形象的籌碼增加。
第三是政治板塊的變化位移。此次中沙約定，每兩年輪流在兩國舉行一次元首會晤，揭示了雙邊關係的更上層樓：對沙特而言，其有意成為中國面向阿拉伯世界的最重要合作夥伴；對中國來說，其希望藉由強化與沙特的戰略協作，取得海合會六國的整體信任，並暢通與整體阿拉伯世界的合作溝通。
而由聚焦歐亞秩序的視野出發，沙特始終有意加入上海合作組織（簡稱上合組織），此次穆罕默德亦向習近平表示，感謝中方支援沙特成為上合組織對話夥伴。如今上合正在淡化原有的反恐色彩，朝著中俄主導的歐亞大陸區域組織轉型，沙特若能加入，便象徵海合會、阿拉伯世界與歐亞心臟的鍵結，對於「東升西降」的時代趨勢而言，無疑會是一大新註腳。
整體來說，以人民幣結算油氣確是未來的可能亮點，但新時代的中沙關係，遠不僅於此。
中國與沙特未來的產經合作趨式為何？
以能源合作為主軸，對接一帶一路與2030願景，向工業化的相關場域探索。
中國與沙特交好，呈現何種大國博弈力道？
既有支付方式的鬆動、國家軟實力的競逐、政治板塊的位移。