中阿合作內生需求和中國政策優勢可抵禦外來干擾｜專家有話說
中國國家主席習近平7日始赴沙特出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙特進行國事訪問。此訪是習近平在中共二十大後首訪中東國家，這對推動中沙中阿關係發展邁上新台階具有重要意義。
撰文：高尚濤 外交學院中東研究中心主任
此次習近平沙特之行，有幾個方面值得關注：一是地緣政治，二是能源合作，三是科技合作，四是「一帶一路」倡議與中阿命運共同體的構建。
從地緣政治來看，由於受到俄烏戰爭的影響，世界能源市場中心正在逐步向中東地區轉移，而且主要向海灣阿拉伯國家轉移，這無疑牽動中國能源安全的戰略佈局，為此積極維護這一地區的安全穩定，築固中國與這一地區國家的傳統友好關係，就顯得格外重要。
此次，習近平訪問沙特，並出席首次中阿首腦峰會和中海首腦峰會，闡明中國主張、展現中國誠意，全面提升了交流對話的質量和水平，為雙邊關係長期友好，發展合作打下堅實基礎。
能源合作一直是中國與阿拉伯國家合作關係的主軸，也是習近平此訪的重要內容之一。目前，中國油氣進口的一半以上來自阿拉伯國家。確保阿拉伯國家石油和天然氣的長期穩定供應，事關中國能源安全，自然受到中國的高度重視。為此通過加強互利互惠合作，發展友好關係。同時，沙特在「2030願景」規劃指導下，目前正在積極推進石油和天然氣行業全產業鏈的本土化，並提出「綠色沙特」「綠色中東」發展倡議，增添了中沙合作互補優勢，為雙方帶來更大合作機會。
科技合作是中沙合作關係中的重頭戲。沙特正在積極推進社會和產業現代化，對高技術領域的合作，包括光纖、5G通訊、數字經濟、網絡電商、新能源技術，以及航天等合作，表達了積極意願。由於中國在上述行業均有較成熟的技術優勢和完整的產業鏈，並擁有較為成熟的海外投資經驗，這也為中沙合作擴展了空間。
中國「一帶一路」倡議和中阿命運共同體構建是中國對外戰略決策之一，上述合作均可在構建的框架中展開。目前，在「一帶一路」倡議取得重要進展的海外地區中，海灣阿拉伯國家是最有開拓前景的地區之一。這些國家內部政治穩定、資金實力雄厚、發展空間大，而且受外部政治勢力干擾比較小，「一帶一路」倡議與這些國家的經濟多元化戰略對接，將大有可為。
值得一提的是，當前中美關係因競爭加劇，呈現出複雜多變的態勢，這對相關地區的國際關係穩定帶來影響。目前，儘管中沙、中海和中阿合作發展潛力巨大，但仍然存在較大不確定因素，比較突出的是中美關係因素。歷史上，沙特與不少阿拉伯國家，都是美國的傳統盟友，他們的國家安全依賴於美國保護。同時為確保美國在中東傳統勢力，美國完全可能施加影響力，為合作增設障礙。
不過，美國的影響力應不會造成根本損害。原因在於：一、中國與這些國家的合作，取決於相互之間的內生需求，不是任何外部勢力能夠輕易改變的。二、美國在與沙特等阿拉伯國家合作關係中，往往充斥着霸權主義的思維。根本上，美國並不希望阿拉伯國家發展工業，不希望阿拉伯國傢俱有較強的工業製造力，甚至建立自主的國防工業。在面對阿拉伯國家發展新能源產業願望時，美國希望這些國家專心採賣石油和天然氣，若有其他需求可以向美國和其它西方國家採購。這從根本上違背了阿拉伯國家的主權意志。
反觀中國做法，與美國有根本不同。中國外交秉持相互尊重、和平發展，互利共贏原則，反對零和博弈和冷戰思維。同時，中國堅持在中東及阿拉伯國家中，推進共建「一帶一路」倡議，支持阿拉伯國家推進經濟多元化、現代化、自主化的發展戰略，通過戰略目標對接，實現共同繁榮發展，惠及各國百姓。