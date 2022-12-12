中阿合作內生需求和中國政策優勢可抵禦外來干擾｜專家有話說

中國國家主席習近平7日始赴沙特出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，並對沙特進行國事訪問。此訪是習近平在中共二十大後首訪中東國家，這對推動中沙中阿關係發展邁上新台階具有重要意義。



撰文：高尚濤 外交學院中東研究中心主任



此次習近平沙特之行，有幾個方面值得關注：一是地緣政治，二是能源合作，三是科技合作，四是「一帶一路」倡議與中阿命運共同體的構建。

從地緣政治來看，由於受到俄烏戰爭的影響，世界能源市場中心正在逐步向中東地區轉移，而且主要向海灣阿拉伯國家轉移，這無疑牽動中國能源安全的戰略佈局，為此積極維護這一地區的安全穩定，築固中國與這一地區國家的傳統友好關係，就顯得格外重要。

此次，習近平訪問沙特，並出席首次中阿首腦峰會和中海首腦峰會，闡明中國主張、展現中國誠意，全面提升了交流對話的質量和水平，為雙邊關係長期友好，發展合作打下堅實基礎。

能源合作一直是中國與阿拉伯國家合作關係的主軸，也是習近平此訪的重要內容之一。目前，中國油氣進口的一半以上來自阿拉伯國家。確保阿拉伯國家石油和天然氣的長期穩定供應，事關中國能源安全，自然受到中國的高度重視。為此通過加強互利互惠合作，發展友好關係。同時，沙特在「2030願景」規劃指導下，目前正在積極推進石油和天然氣行業全產業鏈的本土化，並提出「綠色沙特」「綠色中東」發展倡議，增添了中沙合作互補優勢，為雙方帶來更大合作機會。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德12月9日主持中阿峰會。（Reuters）

科技合作是中沙合作關係中的重頭戲。沙特正在積極推進社會和產業現代化，對高技術領域的合作，包括光纖、5G通訊、數字經濟、網絡電商、新能源技術，以及航天等合作，表達了積極意願。由於中國在上述行業均有較成熟的技術優勢和完整的產業鏈，並擁有較為成熟的海外投資經驗，這也為中沙合作擴展了空間。

中國「一帶一路」倡議和中阿命運共同體構建是中國對外戰略決策之一，上述合作均可在構建的框架中展開。目前，在「一帶一路」倡議取得重要進展的海外地區中，海灣阿拉伯國家是最有開拓前景的地區之一。這些國家內部政治穩定、資金實力雄厚、發展空間大，而且受外部政治勢力干擾比較小，「一帶一路」倡議與這些國家的經濟多元化戰略對接，將大有可為。

值得一提的是，當前中美關係因競爭加劇，呈現出複雜多變的態勢，這對相關地區的國際關係穩定帶來影響。目前，儘管中沙、中海和中阿合作發展潛力巨大，但仍然存在較大不確定因素，比較突出的是中美關係因素。歷史上，沙特與不少阿拉伯國家，都是美國的傳統盟友，他們的國家安全依賴於美國保護。同時為確保美國在中東傳統勢力，美國完全可能施加影響力，為合作增設障礙。

2022年12月9日下午，首屆中國－阿拉伯國家峰會在沙特首都利雅得阿卜杜勒阿齊茲國王國際會議中心舉行。中國國家主席習近平出席峰會並發表題為《弘揚中阿友好精神 攜手構建面向新時代的中阿命運共同體》的主旨講話。（新華社）

不過，美國的影響力應不會造成根本損害。原因在於：一、中國與這些國家的合作，取決於相互之間的內生需求，不是任何外部勢力能夠輕易改變的。二、美國在與沙特等阿拉伯國家合作關係中，往往充斥着霸權主義的思維。根本上，美國並不希望阿拉伯國家發展工業，不希望阿拉伯國傢俱有較強的工業製造力，甚至建立自主的國防工業。在面對阿拉伯國家發展新能源產業願望時，美國希望這些國家專心採賣石油和天然氣，若有其他需求可以向美國和其它西方國家採購。這從根本上違背了阿拉伯國家的主權意志。

反觀中國做法，與美國有根本不同。中國外交秉持相互尊重、和平發展，互利共贏原則，反對零和博弈和冷戰思維。同時，中國堅持在中東及阿拉伯國家中，推進共建「一帶一路」倡議，支持阿拉伯國家推進經濟多元化、現代化、自主化的發展戰略，通過戰略目標對接，實現共同繁榮發展，惠及各國百姓。